Почему американцы становятся еще богаче, а казахстанцы – еще беднее

Нам не терпится забрать свои крохи с пенсионных счетов, а в это время в развитых странах инвесторы становятся новыми долларовыми миллионерами

Определение «финансовый успех» придумали маркетологи. Его можно трактовать очень широко, ведь для кого-то заветная цель – миллион, а для кого-то и миллиард – не деньги. Поэтому этот вопрос должен решаться каждым человеком индивидуально, уверен эксперт международной брокерской группы Tickmill, экономист Арман Бейсембаев.

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– Арман, есть устойчивое ощущение, что пандемия ударила, и очень сильно, по экономике разных стран. Что в данный момент мы переживаем? Есть ли кризис? В чем это выражается?

– Сложившуюся ситуацию можно вполне назвать полномасштабным кризисом. Здесь важно отметить следующее: текущий кризис по своей природе имеет неэкономические корни, поскольку проблема возникла не в экономической плоскости, а в биологической, поэтому с точки зрения влияния на экономику, это является внешним фактором, а не внутренним.

Это и отличает текущий кризис от кризиса, к примеру, 2008 года. Поэтому по своему влиянию и масштабности он, безусловно, является беспрецедентным в новейшей истории мира. Надо полагать, что и этот период истории человечества получит свое название так же, как получили все аналогичные события, как «Великая депрессия» в 30-х годах, «Великая рецессия» 2008-2009 годов, так и тут, вероятно, закрепится название «Великий карантин».

– Ну или «Великий локдаун»…

– Да, но не суть важно. В современной истории человечества еще не было столь масштабной, синхронной и одномоментной остановки практически всех национальных экономик – эффект глобализации сыграл свою важную роль. Причем с точки зрения естественности экономических процессов, безотносительно к тому, правильно это было или нет, нынешний кризис порожден абсолютно искусственно, он имеет рукотворный характер, связанный с тем, что национальные правительства вполне осознанно принимали эти решения, догадываясь о последствиях.

Очевидно, что истинные масштабы этого кризиса еще не полностью осознаны и поняты. Мы еще слабо себе представляем всю глубину последствий и не вполне понимаем, какую цепочку событий это за собой повлечет. Могу лишь предполагать, что вслед за кризисом, вызванным биологической угрозой, придет кризис уже экономический – его потенциал раскрыт еще не в полной мере, когда вскроются все нарывы и перекосы, накопленные за последние 10 лет в борьбе с «Великой рецессией» 2008 года. А вот о характере уже экономического кризиса можно только догадываться.

– Открываются ли для людей новые возможности, как это было всегда в кризисные времена? Есть ли смысл открывать новый бизнес, инвестировать деньги в новые сферы?

– Действительно, любой кризис открывает окно возможностей для предприимчивых людей. Так же, как любой кризис меняет экономический ландшафт и тренды, так и текущий кризис однозначно переформатирует общество – как и в какой степени покажет время. Отдельные проявления можно наблюдать уже сейчас. Но это как раз и предоставляет пространство для новых и нестандартных решений, а значит, открывает поле для идей и бизнеса. Ведь в период экономического роста зарабатывать несложно – накатывает волна, поднимая вас с собой. Гораздо сложнее заработать во время кризиса, это требует неординарного и пластичного мышления, но практика показывает, что самые большие деньги обычно зарабатываются именно в период кризисов.

– Пока все прогрессивные инвесторы используют все возможности фондового рынка и с марта значительно увеличили свои капиталы, казахстанцы ждут-не-дождутся своих денег из ЕНПФ, которые им, вероятно, позволят изъять в 2021 году. Почему такая катастрофическая разница в поведении людей, живущих в Казахстане и живущих в США?

– Ответ тут, как я думаю, лежит на поверхности. В отличие от развитых стран, у нас низкий уровень финансовой грамотности, неразвитый фондовый рынок. А отсутствие политических и экономических гарантий, слишком подвижное и изменчивое институциональное поле на фоне неразвитых институтов, способных обеспечить права и свободы экономических агентов, являются камнем преткновения для развития инвестиционной культуры.

Думаю, не нужно разъяснять, что катастрофическая разница в поведении людей обусловлена как раз катастрофической разницей в политическом устройстве нашего общества и развитого мира.

Равные права, презумпция невиновности, справедливый и независимый суд, честная конкуренция, неприкосновенность частной собственности – это всё не пустые слова. Это то, на чем зиждется весь развитый мир, и то, чего у нас нет от слова «совсем».

– Есть ли смысл казахстанцам увеличивать свою кредитную нагрузку в двух направлениях – по ипотеке и по потребительскому кредитованию. В чем принципиальная разница этих двух кредитов?

– Ипотека – инструмент долгосрочный и специфичный, ориентированный на приобретение жилья. Если у вас не настолько большие доходы, чтобы быстро выплатить ипотеку, то выплаты по нему длятся годами, а то и десятилетиями. Потребительский кредит, как правило, является краткосрочным, обычно на срок в пределах от пары месяцев до 2-3 лет и направлен на удовлетворение ваших текущей потребностей – от вещей до техники и мебели.

Логично, что ни тем, ни другим инструментом пользоваться во время кризиса не рекомендуется. Особенно, если вы не уверены в перспективах своих доходов на период выплаты кредита, и уж тем более, наращивать кредитную нагрузку категорически запрещено.

К тому же, в ипотечном кредитовании имеется еще и явление, называемое «кредитной усталостью», которое рано или поздно наступает, поскольку ипотека выплачивается на протяжении 10-15-20 лет. Поэтому пользоваться этим инструментом надо аккуратно, с полным осознанием всех последствий.

– Какую модель поведения, какие направления для инвестиций вы могли бы посоветовать сегодня казахстанцам, которые хотят быть финансово успешными?

– Я вас огорчу, но определение финансовой успешности весьма преувеличено, и в большей степени является продуктом маркетинга. Поэтому этот вопрос должен решаться каждым человеком на индивидуальном уровне: для кого-то миллион – заветная цель, а для кого-то и миллиард – не деньги. Здесь нужно определяться, каков ваш доход и сколько, как и где хотелось бы иметь необходимую сумму денег и под какие конкретные цели. Ведь сбережения на будущую пенсию – это один комплекс задач и их решений, а сбережения на покупку жилья – уже другой.

Но есть общие моменты, на которые можно было бы указать, как бы банально они ни звучали. Самая лучшая инвестиция – это инвестиция в себя: приобретение новых навыков, знаний и умений – это то, что делает вас конкурентоспособным на рынке труда, а значит, открывает ваши перспективы с точки зрения роста будущих или даже текущих доходов.

Второй момент – это обуздание потребительского поведения и переход к сберегательной модели. Это, по возможности, отказ от создания и накапливания долгов. Но тут важно не перегнуть палку: отказываться от элементарных благ и жить впроголодь ради создания сбережений в стремлении казаться финансово успешным – сомнительная стратегия.

Что касается инструментов инвестирования – их на сегодняшний день великое множество – от покупки недвижимости до фондового рынка. В каждом из них есть свои нюансы и подводные камни, которые требуют детального изучения. Весьма широкие возможности предоставляют западные фондовые рынки, казахстанский рынок с этой точки зрения узок и неразвит, а потому малоинтересен. Но с другой стороны, эта неразвитость представляет огромный потенциал роста в случае изменения нынешней косной политической системы, сдерживающей этот потенциал.

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