Более 1,3 тыс. жалоб на неоказание медпомощи было подано в ФСМС на пике пандемии в РК

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Нур-Султан. 24 сентября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Более 1300 жалоб на неоказание медпомощи в ФСМС было подано на пике пандемии, сообщил председатель правления Фонда социального медицинского страхования Болат Токежанов.

«На самом деле такие факты имели место. Вы сами знаете, что в июне-июле у нас были большие случаи по заболеваемости КВИ по стране, и в этот период в контакт центр 1406 поступило очень много звонков. Именно по жалобам на отказы в оказании медицинской помощи мы получили свыше 1300 обращений. Все эти жалобы были свои фондом социального медицинского страхования и даны ответы, со стороны фонда были защищены их права как пациентов, что касается компенсации за платно полученные медицинской услуги то это законодательством не предусматривается», — сказал Токежанов на брифинге в четверг, отвечая на вопрос журналиста о жалобах участников ФСМС, которые не могли бесплатно получить гарантированные медицинские услуги.

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