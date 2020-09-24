Т214 млн было выделено на пиар казахстанского Фонда соцмедстрахования

Нур-Султан. 24 сентября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Т214 млн было выделено на пиар казахстанского Фонда социального медицинского страхования (ФСМС), признался председатель правления фонда Болат Токежанов.

«На самом деле в бюджете Фонда медицинского страхования были предусмотрены средства на PR-расходы в общем объеме Т214 млн. Были соответственно заключены договора предыдущим руководством. К примеру, один договор по размещению в СМИ был заключен с ТОО «Global Corporation» на сумму Т54,1 млн и договор на услуги SMM-сопровождения с компанией ТОО «Nomad Leader» на сумму Т150,1 млн. На сегодняшний день рамках договора по размещению публикаций в СМИ была проведена оплата за оказанные услуги в период с мая по 10 июля на сумму Т37,4 млн, со стороны поставщика были предоставлены эти услуги, соответственно мы через фонд его оплатили», — сообщил Токежанов на брифинге в четверг.

При этом он уверяет, что ФСМС удалось сэкономить целых Т16 млн.

«В дальнейшем было принято решение о расторжении договора с данной компанией (ТОО «Global Corporation» – КазТАГ), сумма экономии составила порядка Т16 млн. Что касается сопровождения, расходов на PR, на имидж фонда, эти деньги мы оптимизировали, соответствующая сумма, которая ранее была Т108 млн, мы оставили единственный договор, который есть, это называется SMM-услуги. Это мы оставляем для того, чтобы получать обратную связь с населением и своевременно рассматривать обращения и жалобы населения. Все эти обращения должны быть своевременно рассмотрены и предоставлены ответы для населения. Этот контракт у нас сейчас остается», — сказал Токежанов.