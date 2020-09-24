План зеленого города начали разрабатывать в Алматы

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Алматы. 24 сентября. КазТАГ – Валентина Владимирская. План зеленого города начали разрабатывать в Алматы, сообщил директор Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по Казахстану Агрис Прейманис.

«Мы начинаем разработку нового плана в Алматы с подходом, который мы используем более чем в 50 странах мира. Работаем с городом по созданию системного плана развития зеленого города: по транспорту, по энергетике и по другим вопросам», — сказал Прейманис, выступая на конференции Kazakhstan Growth Forum в четверг.

По его словам, в плане прорисовывается общее развитие и конкретно проговаривается, в совместной работе с акиматом Алматы, в каких частях можно привлечь новые инвестиции, новые компании и что для этого требуется.

«В принципе, подход здесь похожий (на общемировой – КазТАГ) – идея создавать экосистему на уровне города и на уровне каких-то секторов: делаются изменения в законодательстве, также (привлекаются – КазТАГ) какие-то инвестиции со стороны государства, акимата для создания возможности развития конкретных частных компаний», — пояснил Прейманис.

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