Бывший вице-министр нацэкономики Такиев возглавил отдел администрации президента

Новости 70 0
Токаев спрятался за двумя миллиардами деревьев Токаев спрятался за двумя миллиардами деревьев
7689

Нур-Султан. 24 сентября. КазТАГ – Заведующим отделом социально-экономического мониторинга администрации президента назначен Мади Такиев, сообщает пресс-служба Акорды.

«Распоряжением главы государства Такиев Мади Токешович назначен заведующим отделом социально-экономического мониторинга администрации президента Республики Казахстан», — говорится в сообщении в четверг.

Такиев с марта 2019 года был вице-министром национальной экономики, до этого с 2017 года возглавлял департамент налогового контроля комитета государственных доходов министерства финансов, еще раньше – с января 2014 года по 2017 год занимал пост руководителя департамента государственных доходов по Атырауской области.

«Распоряжением главы государства Муханов Максат Нурдаулетович освобожден от должности заведующего отделом социально-экономического мониторинга администрации президента Республики Казахстан», — сообщили в Акорде.

Похожие материалы:

  1. Токаев назначил нового внештатного советника
  2. Токаев сменил одного из заместителей председателя Антикоррупционной службы
  3. Требовавший «не бесить его» чиновник возглавил агентство по защите конкуренции РК
  4. Келимбетов возглавил агентство по стратегическому планированию и реформам
  5. Глава минздрава Казахстана Алексей Цой возглавил один из комитетов Европейского бюро ВОЗ

Новости партнеров

Загрузка...