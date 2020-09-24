Бывший вице-министр нацэкономики Такиев возглавил отдел администрации президента

Нур-Султан. 24 сентября. КазТАГ – Заведующим отделом социально-экономического мониторинга администрации президента назначен Мади Такиев, сообщает пресс-служба Акорды.

«Распоряжением главы государства Такиев Мади Токешович назначен заведующим отделом социально-экономического мониторинга администрации президента Республики Казахстан», — говорится в сообщении в четверг.

Такиев с марта 2019 года был вице-министром национальной экономики, до этого с 2017 года возглавлял департамент налогового контроля комитета государственных доходов министерства финансов, еще раньше – с января 2014 года по 2017 год занимал пост руководителя департамента государственных доходов по Атырауской области.

«Распоряжением главы государства Муханов Максат Нурдаулетович освобожден от должности заведующего отделом социально-экономического мониторинга администрации президента Республики Казахстан», — сообщили в Акорде.