Чистый убыток Фонда проблемных кредитов за 2019 год превысил Т102 млрд

Новости 117 0
Китайский взгляд на казахские земли Китайский взгляд на казахские земли
13627

Алматы. 24 сентября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Чистый убыток АО «Фонд проблемных кредитов» (ФПК) за 2019 год превысил Т102 млрд, сообщил фонд.

Убыток до налогообложения за отчетный период составил также Т102 млрд против прибыли Т3,4 млрд за 2018 год, общехозяйственные и административные расходы – Т5 млрд, валовая прибыль — Т4 млрд, доходы от реализации товаров и услуг Т20 млрд, указывается в консолидированной финансовой отчетности фонда за 2019 год на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE) в четверг.

Активы ФПК за 2019 год увеличились на 31%, до Т455 млрд, денежные средства – в 1,6 раза до Т43 млрд.

Обязательства фонда увеличились в 2,5 раза и составили Т1,2 трлн. Отрицательный капитал фонда за отчетный период составил –Т716 млрд.

Похожие материалы:

  1. Почти в 22 раза сократилась за I полугодие чистая прибыль «Байтерека»
  2. Более Т81 млрд потратили за январь-июль АП и УДП, а также канцелярии премьера и Елбасы
  3. Эксперт группы «Чистый воздух Алматы»: сжигание угля – абсолютно экологичный процесс
  4. Т214 млн было выделено на пиар казахстанского Фонда соцмедстрахования
  5. Создание евразийского фонда прямых инвестиций на площадке МФЦА обсуждают в ЕАЭС

Новости партнеров

Загрузка...