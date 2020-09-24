Чистый убыток Фонда проблемных кредитов за 2019 год превысил Т102 млрд

Алматы. 24 сентября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Чистый убыток АО «Фонд проблемных кредитов» (ФПК) за 2019 год превысил Т102 млрд, сообщил фонд.

Убыток до налогообложения за отчетный период составил также Т102 млрд против прибыли Т3,4 млрд за 2018 год, общехозяйственные и административные расходы – Т5 млрд, валовая прибыль — Т4 млрд, доходы от реализации товаров и услуг Т20 млрд, указывается в консолидированной финансовой отчетности фонда за 2019 год на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE) в четверг.

Активы ФПК за 2019 год увеличились на 31%, до Т455 млрд, денежные средства – в 1,6 раза до Т43 млрд.

Обязательства фонда увеличились в 2,5 раза и составили Т1,2 трлн. Отрицательный капитал фонда за отчетный период составил –Т716 млрд.