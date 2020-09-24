Нур-Султан. 24 сентября. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены в шести областях Казахстана на 25 сентября, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«25 сентября в Акмолинской области местами ожидается туман. Ветер северо-западный местами 15-20 метров в секунду», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в четверг.

Вероятность шторма синоптики оценили в 80-85%.

«Днем 25 сентября в Атырауской области местами ожидается ветер юго-восточный, восточный 15-20 метров в секунду», — сообщает пресс-служба.

Синоптики оценили вероятность шторма в 80-85%.

«Ночью и утром 25 сентября в Восточно-Казахстанской области местами ожидается туман. 25 сентября ветер западный, северо-западный местами 15-20 метров в секунду», — отмечают эксперты.

Вероятность шторма — 90-95%.

«25 сентября в Костанайской области местами ожидается туман. Ночью местами заморозки +2», — предупреждают метеорологи.

Вероятность шторма синоптики оценили в 90-95%.

«25 сентября в Карагандинской области местами ожидается туман. Ветер северо-западный, северный, местами 15-20 метров в секунду. В Караганде утром 25 сентября ожидается туман», — пишет пресс-служба.

Вероятность шторма 70-75%.

«25-27 сентября в Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный ночью местами 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20, местами 23-28 метров в секунду. Местами ожидается пыльная буря. Днем сохранится чрезвычайная пожароопасность. В Кызылорде утром и днем 25 сентября ожидаются ветер северо-восточный, порывы 15-20 метров в секунду, пыльная буря», — уточняют синоптики.

Синоптики оценили вероятность шторма в 87-92%.