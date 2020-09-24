Кабмин не предусмотрел финансирование и сроки обновления дороги Мукур-Кульсары — сенатор

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Нур-Султан. 24 сентября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Правительство Казахстана не предусмотрело финансирование и сроки реконструкции, предусмотренной в госпрограмме «Нурлы Жол», дороги Мукур-Кульсары, заявил депутат сената РК Гумар Дюсембаев.

«В госпрограмме «Нурлы Жол» не указан источник финансирования (дороги республиканского значения Мукур-Кульсары). Правительству необходимо принять меры по определению источника финансирования объекта и его своевременного завершения», — сказал Дюсембаев в запросе на имя премьер-министра РК на заседании сената в четверг.

По его словам, дорога Мукур-Кульсары находится в плачевном состоянии, на всем протяжении полностью отсутствует твердое покрытие.

«Вместе с тем, эта дорога является самым коротким транспортным сообщением между морпортом Актау с основной частью Казахстана через Актюбинскую область. Реконструкция автодороги позволит сократить путь на 150 км между городами Актобе и Актау и разгрузить движение грузового транспорта на Тенгизское месторождение по дороге Атырау-Актау», — сказал Дюсембаев.

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