В Москве арестован гендиректор «Алмател»

Алматы. 24 сентября. КазТАГ – В Москве арестован генеральный директор телекоммуникационного оператора «Алмател» Александр Гадалов, сообщает Cnews.

«Гендиректор телекоммуникационного оператора «Алмател» Александр Гадалов оказался под стражей. Об этом сообщил телекоммуникационный блогер Андрей Хаскин. По его информации, запрос на арест Гадалова поступил из МВД Казахстана», — говорится в сообщении.

При этом на сайте Мосгорсуда сообщается, что Гадалов обвиняется по ч.4 ст.159 УК РФ — мошенничество, совершенное в составе организованной преступной группы, а также с причинением потерпевшему ущерба в особо крупном размере, превышающем сумму 1 млн рублей.

Суд первой инстанции санкционировал арест Гадалова 12 сентября, а 23 сентября Гадалов обжаловал это решение в городской суд. В настоящее время дело находится на рассмотрении у судьи.