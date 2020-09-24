Алматы. 24 сентября. КазТАГ – Несколько бочек с сырьем для синтетических наркотиков нашли в нарколаборатории в Алматы, сообщает официальный интернет-ресурс министерства внутренних дел (МВД) РК.

«Полицейскими ДП Алматы совместно с департаментом по противодействию наркопреступности МВД в ходе спецоперации ликвидирована нарколаборатория, где при санкционированном обыске изъяты пять комплектов оборудования и четыре бочки с компонентами (более 80 л) для изготовления синтетических наркотиков, а также 100 гр мефедрона. Хозяйничал в ней некий 44-летний гражданин», — говорится в сообщении в четверг.

Как уточняется, также было изъято из незаконного оборота оборудование и материалы, предназначенные для создания новых пяти аналогичных лабораторий.

«При проведении обыска на территории вышеуказанного дома, были обнаружены и изъяты четыре железных и 20 литровых канистр с жидкостями темного цвета со специфическим запахом. В ходе обыска, дома на втором этаже в спальной комнате были изъяты два полиэтиленовых пакетика с порошкообразным веществом со специфическим запахом, магнитная мешалка (лабораторная, электрическая) с порошкообразными наслоениями. Также, в комнате в упаковках находились пять новых магнитных мешалок, пять электронных весов, пять электронных насосов, различные лабораторные колбы и множество других различных приспособлений для лаборатории. При обыске на балконе второго этажа, был обнаружен и изъят один пакет с порошкообразным веществом белого цвета со специфическим запахом с надписью «100 грамм», там же находились различные лабораторные предметы и компоненты», – сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы Ерлан Алмагамбетов.

Согласно заключению судебно-химической экспертизы, представленное на исследование вещество белого цвета и наслоения вещества на пластиковой карте содержат в своем составе «мефедрон» – аналог психотропного вещества меткатинона, который входит в список наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, подлежащих контролю в Республике Казахстан.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ч.1 ст. 297 УК РК. Гражданин взят под стражу.