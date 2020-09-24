Смирнова о «работе» Бюрабековой: Надеюсь, не просто убрали, за это надо отвечать

Нур-Султан. 24 сентября. КазТАГ – Людмила Бюрабекова после отставки должна ответить за свои действия в бытность вице-министром здравоохранения Казахстана, считает депутат мажилиса Ирина Смирнова.

«Не хорошие воспоминания связаны с этой дамой. Не давала развиваться фармацевтической промышленности страны, препятствовала проведению клинических исследований приборов, препаратов казахстанских ученых. Не поддерживала продвижение новых подходов. Утверждала продвижение лекарств зарубежного производства по цене в несколько раз дороже, чем у соседей. Продвигала анализы ПЦР в одной сети лабораторий за Т20 тыс. Сообщила, что маски дешевле Т110 быть не могут. Спокойно относилась к отсутствию лекарств в страшный летний период этого года. Демонстрировала отсутствие эмоционального интеллекта, безразличие к судьбе людей, пациентов. И еще можно перечислять и перечислять. Наконец- то убрали. Надеюсь, что не просто убрали. За это надо отвечать», — написала Смирнова на своей странице в социальной сети, комментируя отставку Бюрабековой.

Напомним, 23 сентября правительство заявило о том, что Бюрабекова «освобождена от должности вице-министра здравоохранения РК согласно поданному заявлению».