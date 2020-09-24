Порядок вакцинации от COVID-19 будет определять камбин Казахстана – ФСМС

Нур-Султан. 24 сентября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Порядок вакцинации от коронавируса будет определять правительство, полагает председатель правления Фонда социального медицинского страхования Болат Токежанов.

«Касательно вакцинации против коронавирусной инфекции хотел бы сказать, что после появления на рынке Казахстана безопасной и эффективной вакцины против коронавирусной инфекции, вакцинация будет бесплатной в первую очередь для группы риска. Туда относятся лица старше 65 лет, с хроническими заболеваниями и медицинские работники. Я думаю, что порядок вакцинации будет определяться правительством», — сказал Токежанов на брифинге в четверг.

При этом он отметил, что проведение профилактических прививок, не входящих в календарь прививок, является добровольным и осуществляется на платной основе. В частности, он отметил, что прививка от гриппа не входит в число обязательных прививок и фондом не финансируется.

«Я хочу пояснить нашим гражданам, что вакцинация от гриппа не финансируется через фонд и не входит в обязательные прививки. Вакцинация от гриппа проводится за счет местного бюджета отдельным категориям граждан. Это медицинские работники, дети, состоящие на диспансерном учете, дети-воспитанники детских домов, то есть, только определенный контингент у нас вакцинируется за счет бюджета», — отметил он.

Как пояснил Токежанов, за счет бюджета определенным группам населения проводится вакцинация против 21 вида инфекций.

«Профилактические прививки у нас подразделяются на обязательные и добровольные. К обязательным профилактическим прививкам относятся профилактические прививки по эпидемическим показаниям при угрозе эпидемии или вспышки и плановые профилактические прививки. Перечень заболеваний, против которых проводятся обязательные профилактические прививки в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, порядок, сроки их проведения и группы населения, подлежащие профпрививкам, у нас определяется правительством. В настоящее время против 21 инфекции определенным группам населения в определенном возрастном периоде проводятся плановые прививки при отсутствии медицинских показаний за счет средств республиканских и местных бюджетов. Из республиканского бюджета финансируется 17 видов прививок из местного бюджета — четыре вида прививок. Все они у нас входят в календарь национальных прививок», — пояснил Токежанов.