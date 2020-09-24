Алматы. 24 сентября. КазТАГ – Прокурор запросил для Жомарта Ертаева 11 лет лишения свободы, сообщили в Алмалинском районном суде Алматы.

«Прокурор просил: Ертаева Ж.Ж. признать виновным по ст. ст.28 ч.3-189 ч.4 п.2, 218 ч.3 п.3 УК:

— по ст. ст.28 ч.3-189 ч.4 п.2 УК по данной статье назначить наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества с лишением права;

заниматься коммерческой и финансовой деятельностью связанных с материальной ответственностью сроком на пять лет;

— 28 ч.3 – 218 ч.3 п.3 УК РК по данной статье назначить наказание в виде пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества с лишением права

заниматься коммерческой и финансовой деятельностью связанных с материальной ответственностью сроком на пять лет.

На основании ст.58 ч.3 УК путем сложения менее строгого наказания более строгим окнчательно назначить наказание в виде 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества с лишением права заниматься коммерческой и финансовой деятельностью связанных с материальной ответственностью сроком на пять лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что еще для 23 подсудимых прокурор запросил от семи до восьми лет лишения свободы, для 10 – один год ограничения свободы и еще для троих – освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности.

При этом суд учел смягчающие обстоятельства, имеющиеся у 34 подсудимых, такие как признание вины, отсутствие предыдущих судимостей, наличие на иждивении несовершеннолетних детей и так далее.

Напомним, Ертаева задержали 8 мая 2018 года в Москве. Тогда сообщалось, что по версии казахстанских полицейских, он, будучи советником председателя совета директоров АО «Bank RBK», якобы пролоббировал получение банковского займа подставным ТОО на сумму более $80 млн, а также осуществлял действия с целью невозврата заемных средств. Сам Ертаев утверждает, что «никогда не работал в Bank RBK», а упомянутый кредит получила компания, подконтрольная казахстанцу Динмухамеду Идрисову, «Ордабасы Комьюникейшнс» и «деньги были перечислены на его личные счета». Досудебное расследование в отношении Ертаева в Казахстане ведется по части 4 статьи 177 (мошенничество) УК РК.

Позже экс-банкира отпустили, и он попросил в России предоставить ему политическое убежище, а 8 октября стало известно, что генеральная прокуратура РФ отказала в выдаче Казахстану Ертаева, однако 15 ноября стало известно, что он снова задержан и помещен под стражу.

Ертаев с 2002 по 2007 год являлся председателем правления АО «Альянс банк»; позже работал в должности председателя правления АО «БТА банк» (Украина); председателя правления АО «Евразийский банк» (Алматы). С 2010 года и по настоящее время работал консультантом совета директоров АО «Bank RBK». С 2011 года возглавляет Евразийский центр финансового консалтинга. С 10 ноября 2014 года является генеральным директором ТОО «Алма-ТВ».

В марте 2019 года в генпрокуратуре Казахстана сообщили, что Ертаев уже экстрадирован и водворен в следственный изолятор Астаны.