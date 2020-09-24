Почти пятая часть населения Казахстана осталась вне системы медстрахования

Нур-Султан. 24 сентября. КазТАГ – Почти пятая часть населения Казахстана осталась вне обязательной системы медицинского страхования (ОСМС), передает корреспондент агентства.

«В настоящее время в ОСМС застрахованы 15,3 млн человек (из них льготные категории 11 млн человек, наемных работников – 3,7 млн человек, ИП и лица, занимающиеся частной практикой – 149 тыс. человек, плательщики ЕСП (единого совокупного платежа – КазТАГ) – 64 тыс., самостоятельные плательщики – 6 тыс. человек, плательщики ГПХ (по договорам гражданско-правового характера – КазТАГ) – 37,1 тыс. человек). Надо отметить, что вне системы медстрахования на 1 сентября все еще находятся 3,4 млн человек. Это 18% от общей численности населения», — уточнил на пресс-конференции в четверг председатель правления Фонда социального медицинского страхования (ФСМС) Болат Токежанов.

Из указанных лиц, по данным фонда, более 2 млн человек – плательщики ЕСП, самостоятельные плательщики, наемные работники, ИП, лица, занимающиеся частной практикой – оказались вне системы по причине нерегулярности отчислений.

«Одно или двухразовая оплата ЕСП или взноса как самостоятельного плательщика не дает право получать медицинские услуги в пакете ОСМС в течение всех 12 месяцев. При этом 1,3 млн человек с января 2020 года ни разу не производили взносы и отчисления в систему ОСМС и потому не имеют статуса в медстраховании. Призываю тех, кто остаются вне системы ОСМС, стать ее участниками. Застрахованные не ограничены в объеме и стоимости медицинских услуг. Пациенты, выплачивающие в ОСМС минимальные отчисления в пределах Т25 тыс. за год, получают медпомощь бесплатно, и сумма их взносов при этом не имеет значения», — заверил Токежанов.