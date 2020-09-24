Нур-Султан. 24 сентября. КазТАГ – Казахстан подписал международный протокол об отмене смертной казни, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел.

«В штаб-квартире Организации объединенных наций (ООН) постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров подписал второй факультативный протокол к международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни», — говорится в сообщении в четверг.

Решение о присоединении к международному протоколу об отмене смертной казни ранее в тот же день озвучил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на общеполитических прениях 75-й юбилейной сессии генеральной ассамблеи ООН.

«Казахстан привержен реализации основополагающего права на жизнь и человеческое достоинство», — подчеркнул Токаев.

Как напомнили в МИД, в декабре 2019 года глава государства в рамках реализации политических реформ в стране поручил министерству начать процедуру присоединения ко второму факультативному протоколу к международному пакту о гражданских и политических правах.

«Подписание этого международного документа является продолжением курса на постепенное сужение сферы применения смертной казни и гуманизацию уголовного законодательства. Применение смертной казни в Республике Казахстан было полностью приостановлено указом президента РК о введении соответствующего моратория в 2003 году», — сказано в сообщении.