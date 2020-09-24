«Поле столкновения: Казахстан в китайско-американской борьбе». «Сезон информвойн открыт?». «Кто и почему пытается сделать дунган виновными в кордайской трагедии?». «Накормить людей – задача государства». «Санврачи убивают культуру»

KAZPRAVDA.KZ. «Токаев сделал ряд заявлений на политических дебатах 75-й сессии Генассамблеи ООН» — Ключевым событием участия Касым-Жомарта ТОКАЕВА в юбилейном мероприятии стало его выступление на Общеполитических дебатах 75-й Генеральной Ассамблеи ООН в формате видеообращения. Символичным моментом в выступлении стало цитирование на казахском языке известного высказывания великого казахского поэта и мыслителя Абая КУНАНБАЙУЛЫ, предложившего собственную формулу успешного глобального взаимодействия. «Адамзатқа не керек: сүймек, сезбек, кейімек, қарекет қылмақ, жүгірмек, ақылмен ойлап сөйлемек». Смысл этого высказывания можно передать следующим образом: «Для достижения гармонии человечеству необходимы любовь и сострадание в чувствах, взвешенность и настойчивость в делах, благоразумие и мудрость в словах«, – сказал Касым-Жомарт Токаев.
IA—CENTR.RU. Денис БОРИСОВ — «Поле столкновения: Казахстан в китайско-американской борьбе» — Визиты глав внешнеполитических ведомств США и КНР в Казахстан можно расценивать как сверку часов и для текущего и перспективного внешнеполитических курсов Нур-Султана, и для характера межгосударственных отношений в Центральной Азии. Главный промежуточный вывод – обострение американо-китайской конкуренции не приводит к жёсткой поляризации центральноазиатской подсистемы международных отношений, пока Казахстану удаётся эффективно реализовывать многовекторный курс, разводя конфликтогенный потенциал внерегиональных акторов. Сохраняются комфортные люфты и для многовекторной политики стран региона, и для реализации некитайских многосторонних инициатив.
TIME.KZ. «Данияр Ашимбаев, политолог: Нам нужны координация и контроль» — Зачем нужен Высший совет по реформам (ВСР), созданный при президенте страны, и насколько оптимален его состав? Справится ли старожил властных кабинетов Кайрат КЕЛИМБЕТОВ с возложенными на него задачами главы Агентства по стратегическому планированию и реформам (АСПИР)? Об этом и многом другом наш корреспондент побеседовал с политологом Данияром АШИМБАЕВЫМ — Вопрос не в креативности. За креатив будет отвечать Келимбетов. ВСР же помимо обсуждения его предложений будет координировать работу всех органов. Администрация президента, где есть профильный заместитель руководителя по экономике, с функцией координатора, мягко говоря, не справляется: у правительства — одно видение, у Нацбанка — другое. Есть проблемы с макроэкономической политикой, функционированием ЕНПФ и так далее. Я думаю, что президент решил создать ВСР именно как орган, который будет координировать деятельность всех заинтересованных структур с целью выработки единого подхода…
Петр СВОИК – «Всё только начинается» — Эксперимент Всемирного банка, выбравшего именно Казахстан полигоном перевода постсоветских стран от солидарного пенсионного обеспечения в индивидуальный накопительный формат, фактически провалился. Поэтому даже ни в чем не нуждающиеся вкладчики ЕНПФ постараются потратить все излишние накопления из-за недоверия к пенсионной системе. Ныне накопленные в ЕНПФ 12 триллионов тенге — это специально охраняемый накопителями денежный пузырь. Экономике он не помогает, людям тоже. Где-то треть всех денег отправляется за границу — это бессовестно. А примерно сорок процентов “инвестируются” в… бюджет, опорожняя его ежегодно примерно на… полтриллиона тенге вытаскиваемой “доходности”. Это возмутительно!
«А вы, друзья, как ни садитесь…» — Должники, уголовники и продавцы блинчиков решают судьбу туристической отрасли. В начале августа этого года в Алмалинском райсуде Алматы по уголовным делам огласили приговор Михаилу КЛИМЕНКО, обвиняемому в выписке фиктивных счетов-фактур… Этим нехитрым способом мужчина за 3 года обналичил свыше 7 миллиардов тенге. Интрига в том, что, обманывая государство на миллиарды тенге, Клименко умудрялся помогать родине… вносить изменения в законодательство! Как выяснилось, обнальщик входил в рабочую группу, которая трудилась над поправками в закон о туристической деятельности!
KZAIF.KZ. «Одинокие реформы ищут реформаторов» — Самая обсуждаемая тема последних дней – создание двух структур, названия которых перекликаются: агентство по стратегическому планированию и реформам и высший совет по реформам. Какими функциями и полномочиями они будут обладать и что от них можно ожидать, в этом попытались разобраться журналисты Виктор ВЕРК и Сергей КОЗЛОВ.
MATRITCA.KZ. Талгат КАЛИЕВ, политолог – «Сезон информвойн открыт?» — Предстоящая электоральная кампания неизбежно будет сопровождаться всплеском информационной активности, в том числе, нетипичной, обусловленной не естественными причинами, а субъективными факторами или, говоря проще, по заказу… Это лишь минимум потенциальных контуров, но неизбежны еще и скрытые, эпизодические, межгрупповые и внутригрупповые. Причина тривиальна, в условиях сокращения бюджетных расходов, штата госслужащих и нацкомпаний, борьба за место под солнцем будет ожесточаться. Запасайтесь критическим мышлением!
CAMONITOR.KZ. «Кто и почему пытается сделать дунган виновными в кордайской трагедии?» — Почти восемь месяцев прошло со дня кордайских событий, разделивших жизнь дунганской диаспоры, да и не только ее, но и всех этносов Казахстана, на «до» и «после. В стране и раньше случались стычки на этнической почве, но впервые националисты и их покровители решились на массовые убийства ни в чем не повинных мирных граждан только из-за их принадлежности к другой, нетитульной нации. Эти убийства сопровождались погромами, поджогами жилых домов, автомашин, объектов бизнеса, мародерством, ксенофобскими призывами и угрозами. Но еще больше людей возмутили и напугали отношение к случившейся трагедии и выводы правительственной комиссии, а также необъективное и предвзятое расследование этих преступлений со стороны правоохранительных органов.
REZONANS.KZ. Айкын КОНУРОВ – «Накормить людей – задача государства» — В Парламенте озвучил запрос по введению платежных карт, которые наши малоимущие соотечественники могут использовать для приобретения продуктов казахстанского производства. Это позволит не ограничивать выбор продуктов и место их приобретения, а также существенно упростит процессы помощи и сделает их максимально прозрачными. Таким образом, государство сможет напрямую помочь действительно нуждающимся людям, а не торговым сетям.
KURSIV.KZ. «Умут Шаяхметова поддержала снижение базовой ставки в Казахстане» — Одной из причин неконкурентоспособности казахстанской экономики председатель правления Народного банка Умут ШАЯХМЕТОВА считает высокую базовую ставку по сравнению с сопредельными рынками, прежде всего с российским. Такое мнение она высказала в рамках Kazakhstan Growth Forum. Высокая стоимость кредитов для местных производителей ведет к удорожанию себестоимости их продукции — по сравнению с аналогичными товарами в соседних странах.
FORBES.KZ. «На какие новые меры поддержки со стороны государства может рассчитывать бизнес» — 23-24 сентября проходит юбилейный 10-й ежегодный форум Kazakhstan Growth Forum. В этом году формат проведения мероприятия серьезно изменился – из-за пандемии коронавируса саммит проводится онлайн. Однако это не помешало представителям отечественной бизнес-элиты, руководителям крупных компаний и различных организаций поделиться мнением о событиях и трендах в своих отраслях, о состоянии экономики в целом. Одним из гостей бизнес-саммита стал председатель правления национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Аблай МЫРЗАХМЕТОВ. Он рассказал о том, какие инициативы предпринимает НПП для оказания помощи бизнесу.
CARAVAN.KZ. «Военная техника:как взять взятку и избежать тюрьмы» — Осенний призыв – в разгаре, повестки в армию сыплются как из рога изобилия. Немудрено – 17 тысяч юношей надо призвать до конца этого года. Самый верный ход на законных основаниях отмазаться от срочной службы – пройти за деньги краткосрочные курсы в ВТШ (Военно-техническая школа). Только заплати официально положенную сумму (263 тысячи 318 тенге). Ну а если хочешь как бы служить, но в то же время спать дома в теплой своей постели, то надо якобы раскошелиться уже по специальной шкале.
««Уезжают не только славяне, но и казахи»: стоит ли ожидать массового отъезда в Россию после карантина» — ДанярАШИМБАЕВ — Но говорить о массовом оттоке населения я бы не стал. Все, кто хотел получить российское гражданство, уже его получили. Ситуация, конечно, не улучшается, прежде всего в экономическом плане, но массового оттока населения не наблюдается. Сальдо миграции не в пользу казахстанской статистики идет, но все, кто хотел уехать, уже уехали. К тому же России самой нужно понимать, что из-за чрезмерного стимулирования отъезда населения из Центральной Азии число людей, лояльных по отношению к России, будет сокращаться. Резкого всплеска миграции не будет, если казахстанские власти не примут какие-нибудь экстраординарные меры, которые вызовут опасения у наших граждан. Причем даже среди представителей титульной нации.
KP.KZ. «И прошлое покроется асфальтом, накроется бетонною плитой?» — «Утрата культурного и духовного наследия народа Республики Казахстан является одной из основных угроз национальной безопасности». Именно эти слова из принятого в 2012 г. Закона «О национальной безопасности Республики Казахстан» уместно напомнить, глядя на то, что происходит сегодня с одним из главных символов Алматы — Парком имени 28 гвардейцев-панфиловцев. Часть живого, естественно-зеленого, исторически сложившегося пространства парка закатана в асфальт, «умертвлена» пресловутой плиткой… Площадь рядом с Вознесенским собором — это вообще отдельная тема. Небольшое пространство вблизи величественного храма буквально покрыто живым ковром из голубей и невообразимо загажено голубиным пометом, перьями и пухом…
LITER.KZ. «Экс-ректор и его кабинет на 250 квадратов: вуз Семея проверит Генпрокуратура» — История с апартаментами экс-ректора университета имени Шакарима в Семее нашла свое продолжение. Напомним предысторию: блогер Аида ДЖЕКСЕН выложила видео, где запечатлены владения бывшего руководителя вуза. За подтверждением этой информации корреспондент Liter.kz обратился в университет и представитель учебного заведения опроверг информацию, сказав, что экс-ректор делил кабинет площадью 250 квадратных метров с другими сотрудниками. Но, похоже, что редакцию дезинформировали. Исполняющий обязанности ректора вуза Мухтар БАЙЖУМАНОВ в беседе рассказал свою версию этой истории.
AZATTYQ—RUHY.KZ. ««Санврачи убивают культуру»: известные актеры и певцы работают таксистами и курьерами» — Музыканты продают инструменты и ищут работу. Актеры устраиваются курьерами и упаковщиками. Пандемия больно ударила по сфере культуры – без стабильного заработка некоторые деятели искусств сидят уже больше полугода. Между тем, у сотрудников театров растаяла надежда снова выйти на сцену. Несмотря на республиканские послабления, главный санврач Алматы решил не давать разрешения на открытия театров. Как выживают артисты, узнавал корреспондент Azattyq Rýhy.
AZATTYQ.ORG. ««Писающий полицейский» и «граждане 2030 года». В залах выставки «Права человека: 50 оттенков голубого»» — «В лицемерном государстве художникам частенько приходится прибегать к эзопову языку», — говорит искусствовед и куратор Валерия ИБРАЕВА, таким образом суммируя содержание работ, представленных на новой выставке «Права человека: 50 оттенков голубого». Она открылась на днях в алматинской Artmeken Gallery.
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