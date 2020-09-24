«Поле столкновения: Казахстан в китайско-американской борьбе». «Сезон информвойн открыт?». «Кто и почему пытается сделать дунган виновными в кордайской трагедии?». «Накормить людей – задача государства». «Санврачи убивают культуру»

Сетевой Казахстан 24 сентября 2020г.

KAZPRAVDA . KZ . «Токаев сделал ряд заявлений на политических дебатах 75-й сессии Генассамблеи ООН» — Ключевым событием участия Касым-Жомарта ТОКАЕВА в юбилейном мероприятии стало его выступление на Общеполитических дебатах 75-й Генеральной Ассамблеи ООН в формате видеообращения. Символичным моментом в выступлении стало цитирование на казахском языке известного высказывания великого казахского поэта и мыслителя Абая КУНАНБАЙУЛЫ, предложившего собственную формулу успешного глобального взаимодействия. «Адамзатқа не керек: сүймек, сезбек, кейімек, қарекет қылмақ, жүгірмек, ақылмен ойлап сөйлемек». Смысл этого высказывания можно передать следующим образом: «Для достижения гармонии человечеству необходимы любовь и сострадание в чувствах, взвешенность и настойчивость в делах, благоразумие и мудрость в словах«, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

IA — CENTR . RU . Денис БОРИСОВ — «Поле столкновения: Казахстан в китайско-американской борьбе» — Визиты глав внешнеполитических ведомств США и КНР в Казахстан можно расценивать как сверку часов и для текущего и перспективного внешнеполитических курсов Нур-Султана, и для характера межгосударственных отношений в Центральной Азии. Главный промежуточный вывод – обострение американо-китайской конкуренции не приводит к жёсткой поляризации центральноазиатской подсистемы международных отношений, пока Казахстану удаётся эффективно реализовывать многовекторный курс, разводя конфликтогенный потенциал внерегиональных акторов. Сохраняются комфортные люфты и для многовекторной политики стран региона, и для реализации некитайских многосторонних инициатив.

TIME . KZ . «Данияр Ашимбаев, политолог: Нам нужны координация и контроль» — Зачем нужен Высший совет по реформам (ВСР), созданный при президенте страны, и насколько оптимален его состав? Справится ли старожил властных кабинетов Кайрат КЕЛИМБЕТОВ с возложенными на него задачами главы Агентства по стратегическому планированию и реформам (АСПИР)? Об этом и многом другом наш корреспондент побеседовал с политологом Данияром АШИМБАЕВЫМ — Вопрос не в креативности. За креатив будет отвечать Келимбетов. ВСР же помимо обсуждения его предложений будет координировать работу всех органов. Администрация президента, где есть профильный заместитель руководителя по экономике, с функцией координатора, мягко говоря, не справляется: у правительства — одно видение, у Нацбанка — другое. Есть проблемы с макроэкономической политикой, функционированием ЕНПФ и так далее. Я думаю, что президент решил создать ВСР именно как орган, который будет координировать деятельность всех заинтересованных структур с целью выработки единого подхода…

Петр СВОИК – «Всё только начинается» — Эксперимент Всемирного банка, выбравшего именно Казахстан полигоном перевода постсоветских стран от солидарного пенсионного обеспечения в индивидуальный накопительный формат, фактически провалился. Поэтому даже ни в чем не нуждающиеся вкладчики ЕНПФ постараются потратить все излишние накопления из-за недоверия к пенсионной системе. Ныне накопленные в ЕНПФ 12 триллионов тенге — это специально охраняемый накопителями денежный пузырь. Экономике он не помогает, людям тоже. Где-то треть всех денег отправляется за границу — это бессовестно. А примерно сорок процентов “инвестируются” в… бюджет, опорожняя его ежегодно примерно на… полтриллиона тенге вытаскиваемой “доходности”. Это возмутительно!

«А вы, друзья, как ни садитесь…» — Должники, уголовники и продавцы блинчиков решают судьбу туристической отрасли. В начале августа этого года в Алмалинском райсуде Алматы по уголовным делам огласили приговор Михаилу КЛИМЕНКО, обвиняемому в выписке фиктивных счетов-фактур… Этим нехитрым способом мужчина за 3 года обналичил свыше 7 миллиардов тенге. Интрига в том, что, обманывая государство на миллиарды тенге, Клименко умудрялся помогать родине… вносить изменения в законодательство! Как выяснилось, обнальщик входил в рабочую группу, которая трудилась над поправками в закон о туристической деятельности!

KZAIF . KZ . «Одинокие реформы ищут реформаторов» — Самая обсуждаемая тема последних дней – создание двух структур, названия которых перекликаются: агентство по стратегическому планированию и реформам и высший совет по реформам. Какими функциями и полномочиями они будут обладать и что от них можно ожидать, в этом попытались разобраться журналисты Виктор ВЕРК и Сергей КОЗЛОВ.

MATRITCA . KZ . Талгат КАЛИЕВ, политолог – «Сезон информвойн открыт?» — Предстоящая электоральная кампания неизбежно будет сопровождаться всплеском информационной активности, в том числе, нетипичной, обусловленной не естественными причинами, а субъективными факторами или, говоря проще, по заказу… Это лишь минимум потенциальных контуров, но неизбежны еще и скрытые, эпизодические, межгрупповые и внутригрупповые. Причина тривиальна, в условиях сокращения бюджетных расходов, штата госслужащих и нацкомпаний, борьба за место под солнцем будет ожесточаться. Запасайтесь критическим мышлением!

CAMONITOR . KZ . «Кто и почему пытается сделать дунган виновными в кордайской трагедии?» — Почти восемь месяцев прошло со дня кордайских событий, разделивших жизнь дунганской диаспоры, да и не только ее, но и всех этносов Казахстана, на «до» и «после. В стране и раньше случались стычки на этнической почве, но впервые националисты и их покровители решились на массовые убийства ни в чем не повинных мирных граждан только из-за их принадлежности к другой, нетитульной нации. Эти убийства сопровождались погромами, поджогами жилых домов, автомашин, объектов бизнеса, мародерством, ксенофобскими призывами и угрозами. Но еще больше людей возмутили и напугали отношение к случившейся трагедии и выводы правительственной комиссии, а также необъективное и предвзятое расследование этих преступлений со стороны правоохранительных органов.

REZONANS . KZ . Айкын КОНУРОВ – «Накормить людей – задача государства» — В Парламенте озвучил запрос по введению платежных карт, которые наши малоимущие соотечественники могут использовать для приобретения продуктов казахстанского производства. Это позволит не ограничивать выбор продуктов и место их приобретения, а также существенно упростит процессы помощи и сделает их максимально прозрачными. Таким образом, государство сможет напрямую помочь действительно нуждающимся людям, а не торговым сетям.

KURSIV . KZ . «Умут Шаяхметова поддержала снижение базовой ставки в Казахстане» — Одной из причин неконкурентоспособности казахстанской экономики председатель правления Народного банка Умут ШАЯХМЕТОВА считает высокую базовую ставку по сравнению с сопредельными рынками, прежде всего с российским. Такое мнение она высказала в рамках Kazakhstan Growth Forum. Высокая стоимость кредитов для местных производителей ведет к удорожанию себестоимости их продукции — по сравнению с аналогичными товарами в соседних странах.

FORBES . KZ . «На какие новые меры поддержки со стороны государства может рассчитывать бизнес» — 23-24 сентября проходит юбилейный 10-й ежегодный форум Kazakhstan Growth Forum. В этом году формат проведения мероприятия серьезно изменился – из-за пандемии коронавируса саммит проводится онлайн. Однако это не помешало представителям отечественной бизнес-элиты, руководителям крупных компаний и различных организаций поделиться мнением о событиях и трендах в своих отраслях, о состоянии экономики в целом. Одним из гостей бизнес-саммита стал председатель правления национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Аблай МЫРЗАХМЕТОВ. Он рассказал о том, какие инициативы предпринимает НПП для оказания помощи бизнесу.

CARAVAN . KZ . «Военная техника:как взять взятку и избежать тюрьмы» — Осенний призыв – в разгаре, повестки в армию сыплются как из рога изобилия. Немудрено – 17 тысяч юношей надо призвать до конца этого года. Самый верный ход на законных основаниях отмазаться от срочной службы – пройти за деньги краткосрочные курсы в ВТШ (Военно-техническая школа). Только заплати официально положенную сумму (263 тысячи 318 тенге). Ну а если хочешь как бы служить, но в то же время спать дома в теплой своей постели, то надо якобы раскошелиться уже по специальной шкале.

««Уезжают не только славяне, но и казахи»: стоит ли ожидать массового отъезда в Россию после карантина» — ДанярАШИМБАЕВ — Но говорить о массовом оттоке населения я бы не стал. Все, кто хотел получить российское гражданство, уже его получили. Ситуация, конечно, не улучшается, прежде всего в экономическом плане, но массового оттока населения не наблюдается. Сальдо миграции не в пользу казахстанской статистики идет, но все, кто хотел уехать, уже уехали. К тому же России самой нужно понимать, что из-за чрезмерного стимулирования отъезда населения из Центральной Азии число людей, лояльных по отношению к России, будет сокращаться. Резкого всплеска миграции не будет, если казахстанские власти не примут какие-нибудь экстраординарные меры, которые вызовут опасения у наших граждан. Причем даже среди представителей титульной нации.

KP . KZ . «И прошлое покроется асфальтом, накроется бетонною плитой?» — «Утрата культурного и духовного наследия народа Республики Казахстан является одной из основных угроз национальной безопасности». Именно эти слова из принятого в 2012 г. Закона «О национальной безопасности Республики Казахстан» уместно напомнить, глядя на то, что происходит сегодня с одним из главных символов Алматы — Парком имени 28 гвардейцев-панфиловцев. Часть живого, естественно-зеленого, исторически сложившегося пространства парка закатана в асфальт, «умертвлена» пресловутой плиткой… Площадь рядом с Вознесенским собором — это вообще отдельная тема. Небольшое пространство вблизи величественного храма буквально покрыто живым ковром из голубей и невообразимо загажено голубиным пометом, перьями и пухом…

LITER . KZ . «Экс-ректор и его кабинет на 250 квадратов: вуз Семея проверит Генпрокуратура» — История с апартаментами экс-ректора университета имени Шакарима в Семее нашла свое продолжение. Напомним предысторию: блогер Аида ДЖЕКСЕН выложила видео, где запечатлены владения бывшего руководителя вуза. За подтверждением этой информации корреспондент Liter.kz обратился в университет и представитель учебного заведения опроверг информацию, сказав, что экс-ректор делил кабинет площадью 250 квадратных метров с другими сотрудниками. Но, похоже, что редакцию дезинформировали. Исполняющий обязанности ректора вуза Мухтар БАЙЖУМАНОВ в беседе рассказал свою версию этой истории.

AZATTYQ — RUHY . KZ . ««Санврачи убивают культуру»: известные актеры и певцы работают таксистами и курьерами» — Музыканты продают инструменты и ищут работу. Актеры устраиваются курьерами и упаковщиками. Пандемия больно ударила по сфере культуры – без стабильного заработка некоторые деятели искусств сидят уже больше полугода. Между тем, у сотрудников театров растаяла надежда снова выйти на сцену. Несмотря на республиканские послабления, главный санврач Алматы решил не давать разрешения на открытия театров. Как выживают артисты, узнавал корреспондент Azattyq Rýhy.

AZATTYQ . ORG . ««Писающий полицейский» и «граждане 2030 года». В залах выставки «Права человека: 50 оттенков голубого»» — «В лицемерном государстве художникам частенько приходится прибегать к эзопову языку», — говорит искусствовед и куратор Валерия ИБРАЕВА, таким образом суммируя содержание работ, представленных на новой выставке «Права человека: 50 оттенков голубого». Она открылась на днях в алматинской Artmeken Gallery.

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