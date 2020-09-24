Внутренний рынок Казахстана заполнен небезопасной, некачественной продукцией — сенатор

Нур-Султан. 24 сентября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Внутренний рынок Казахстана заполнен небезопасной, некачественной продукцией, заявил депутат сената РК Андрей Лукин.

«Наш внутренний рынок заполнен небезопасной, некачественной, в том числе, несертифицированной продукцией, а действующая система контроля РК не позволяет применять превентивные меры для недопущения ввоза несоответствующей продукции», — сказал Лукин в запросе на имя премьер-министра РК на заседании сената в четверг.

По его словам, единственным национальным органом по аккредитации в области оценки соответствия являются ТОО «НЦА» (Национальный центр аккредитации). Как результат, только за последние четыре года выдано более 15 тыс. незаконных сертификатов и 1,7 тыс. деклараций, на основании которых в страну завезено более 600 тыс. наименований товаров на сумму порядка Т11 млрд.

Должностными лицами НЦА, по данным сенатора, произведена незаконная выдача аттестатов аккредитации, использованы стандарты, которые «вообще, даже не приняты в Казахстане», нарушается финансовое законодательство РК.

Имеют место: факты фиктивного производства отечественной продукции. Кроме того, законность нарушается при сертификации при неполном пакете документов, при предоставлении недостоверных сведений на товар, производится выдача подложных сертификатов, выдача сертификатов без осуществления обязательного выезда на завод-изготовитель, оформление сертификатов организациям, от которых зависим НЦА, аккредитация вне компетенции, нарушение процедуры оценки и подтверждения соответствия, использование приборов, которые не прошли обязательную поверку, осуществления сертификации специалистами, которые находятся в отпуске или за пределами страны, проведении поверочных работ лицами, которые не имеют сертификатов об аттестации, это — подделка дипломов эксперта и проблемные вопросы правоприменительной практики и законодательства, отметил Лукин.