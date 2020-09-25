Аким Уразалин обсуждал с замом в своем кабинете в Актобе взятки по делу экс-акима Костаная

Нур-Султан. 25 сентября. КазТАГ – Аким Актюбинской области Ондасын Уразалин обсуждал со своим бывшим заместителем Русланом Мамуновым у себя в кабинете взятки по делу о коррупции экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова, сообщает «Наша газета».

«С Русланом (Мамуновым – КазТАГ) мы по СПК вместе сотрудничали. Он говорит: «Решу твою проблему (по брату, экс-акиму Ахметжанову – КазТАГ). Сейчас будет суд апелляционной инстанции, мы ему наказание до пяти-шести лет снизим и конфискат весь вернем. Будет стоить $1 млн, 10% – мои, это $100 тыс.». Я ему сказал: «С родственниками посоветуюсь». Решили, других вариантов нет – бешеный срок дали, 13 лет строгого режима, и все конфисковали еще. Предоплату взял $100 тыс. 12 мая приезжает – уже не $100 000, а $200 000 предоплата. Ладно, кое-как наскребли, отдали. Сказал, что до апелляции больше никаких денег не потребуется. Проходит месяц, еще апелляция не началась, звонит: «Надо еще срочно $250 тыс. Чтобы послезавтра привезли, а то проблемы будут». Ну, задней уже нету, крестьян всех напрягли, еще дали $250 тыс. Суд апелляционной инстанции проходит 11 июля 2016 года, 13 лет оставляет, имущество там было на $7 млн, ну так, в среднем, по рыночным ценам, все забрали. Брату дополнительный иск вменили на Т85 млн. Я Мамунову звоню: «Как так?» Через два дня встретились, говорит: «Буду с другими людьми разговаривать, на Верховный суд уже вышел». В общем, повел себя как мошенник. Я сам 20 лет в КНБ проработал, как зомби попался на него. Уже сентябрь, рестораны, их топить надо», — сказал Марат Ахметжанов – брат экс-акима Костаная в кабинете у Уразалина в ходе встречи с главой Актюбинской области его замом Мамуновым.

Содержание разговоров было получено в ходе негласных следственных действий и раскрыто в ходе заседания суда над Мамуновым, процесс проходит в Нур-Султане.

Марат Ахметжанов сообщил Уразалину, что в итоге сумма взяток за снижение срока экс-акиму Костаная достигла $2 млн.

«Вот эти суммы, которые вы называете… $1 млн, $2 млн – какие-то запредельные суммы! Ну, во-первых, это взятка, если называть вещи своими именами. Реально такие суммы передавались? Ты брал эти деньги и отдавал?» — спросил Уразалин и Мамунова.

Заместитель ответил утвердительно.

«Я не прокурор, не следователь, но если эти обвинения серьезные и имеют основания, ты, как мой заместитель, как политический руководитель… Это вопрос репутации, это ситуация криминального характера! Хотя на тот момент ты не был госслужащим… Но реально был прием-передача таких денег?» — спросил вновь аким Актюбинской области.

Мамунов подтвердил получение средств.

«Я просто тому серьезному человеку, который попросил вас свести, обязан доложить. Скажу: «Джентльмены сидели друг напротив друга, признают, что друг друга знают, что деньги брали-давали, но результат устроил – не устроил». Дальше решайте сами. Понятно, бандитов вызывать не надо, стрелять друг в друга не надо, не 90-е годы. Ты говорил, что жена Ахмедбека обижена на тебя и пишет заявление, но про эти суммы не говорил. Тем более в тот момент ты не был на госслужбе. Сейчас по работе претензий нет, но здесь не совсем красивая история. Если пойдет дело, то заинтересуются вами обоими», — сказал Уразалин.

Напомним, бывший аким Костаная Ахмедбек Ахметжанов в апреле 2016 года был приговорен к 13 годам лишения свободы по делу о коррупции, однако в 2017 году срок заключения экс-чиновнику сократили до шести лет, а в апреле 2019 года он и вовсе вышел на свободу.

Руслан Мамунов был назначен заместителем акима Актюбинской области по экономическим вопросам в ноябре 2019 года. 29 февраля стало известно о его задержании. Чиновника взяли с поличным на месте получения взятки от жены бывшего акима Костаная Ахметжанова. По версии следствия, за крупную сумму Мамунов собирался сократить срок заключения Ахметжанова и освободить его из тюрьмы.