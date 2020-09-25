Верховный суд и генпрокуратура дали оценку действиям судьи по делу Ертаева в отношении СМИ

Алматы. 25 сентября. КазТАГ – Верховный суд и генеральная прокуратура дали оценку действиям судьи Алмалинского районного суда города Алматы Романа Селицкого, который ограничил ранее доступ журналистам на процесс по делу банкира Жомарта Ертаева, передает корреспондент агентства.

«Открытость и гласность судопроизводства, а также доступ к информации о деятельности судов гарантируется Конституцией, процессуальным законодательством и международными договорами. Судебное разбирательство без соблюдения требований о гласности свидетельствует о нарушении норм процессуального права. Если судья намеренно ограничил доступ журналистов, то такие действия становятся предметом для обсуждения комиссии по судейской этике филиала Союза судей соответствующего региона», — сообщили в Верховном суде, отвечая на официальный запрос редакции МИА КазТАГ.

Как уточнили в высшем судебном органе, «в случае признания в действиях судьи факта нарушения норм профессиональной этики комиссия направляет материалы в отношении него в судебное жюри при Высшем судебном совете для решения вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности».

«В силу статьи 39 Конституционного закона «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» судья может быть привлечен к дисциплинарной ответственности за грубое нарушение законности при рассмотрении судебных дел. Судейская ошибка, а также отмена или изменение судебного акта не влекут ответственности судьи, если при этом не были допущены грубые нарушения закона, о которых указано в судебном акте вышестоящей судебной инстанции», — сообщил, в свою очередь, отвечая на запрос МИА КазТАГ заместитель генерального прокурора Марат Ахметжанов.

Генпрокуратура, как и Верховный суд, уточнила, что рассмотрение дисциплинарных дел в отношении судей отнесено к компетенции судебного жюри при Высшем судебном совете.

«При этом основанием для рассмотрения судебным жюри материалов в отношении судьи являются представление председателя Верховного Суда, решения пленарных заседаний областных судов и Верховного Суда, сведения и факты, содержащиеся в публикациях средств массовой информации, обращения физических и юридических лиц, подтвердившиеся по итогам проверок, решения комиссий по судейской этике (статья 38-1 Конституционного закона).Таким образом, рассмотрение вопроса о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности в компетенцию органов прокуратуры не входит», — отметил замгенпрокурора.

Вместе с тем, говоря об ограничении доступа СМИ на судебный процесс, он добавил, что практика применения норм гражданского и уголовного процессуального законодательства «достаточно четко изложена в соответствующих нормативных постановлениях Верховного суда Республики Казахстан».

«Пунктом 8 нормативного постановления Верховного суда Республики Казахстан от 14 мая 1998 года №1 «О некоторых вопросах применения законодательства о судебной власти в Республике Казахстан» предусмотрено, что принцип гласности судебного разбирательства заключается в обеспечении возможности всем гражданам, в том числе не являющимся участниками процесса по рассматриваемому судебному делу, присутствовать при его разбирательстве. Ограничение гласности судебного разбирательства допускается лишь, когда это противоречит интересам охраны государственных секретов, иной охраняемой законом тайны (статья19 ГПК, статья29 УПК). Из содержания вышеприведенных норм следует, что пределы гласности определяет суд, который вправе по ходатайству участников процесса и при наличии законных оснований вынести определение (постановление)о рассмотрении дела в закрытом заседании в отношении всего или части судебного разбирательства. В силу статьи 429 ГПК, статьи 344 УПК, пункта 12 нормативного постановления Верховного суда Республики Казахстан от 6 декабря 2002 года №25 «О соблюдении принципа гласности судопроизводства по уголовным делам» судебные акты по вопросу гласности судебного разбирательства, принятые в ходе судебного заседания, отдельному оспариванию не подлежат. Возражения против них могут быть изложены в апелляционных жалобах, ходатайстве прокурора, принесенных на окончательное решение (приговор) по делу, оценка которым может быть только вышестоящим судом», — заключил Ахметжанов.

Редакция МИА КазТАГ направила запросы в Верховный суд и генпрокуратуру в связи с тем, что стороны журналистов поступают жалобы на действия судьи Алмалинского районного суда города Алматы Романа Селицкого по поводу отказа допустить их на открытые судебные процессы, в том числе на процесс по делу банка RBK. Такие же жалобы поступают и на других судей.

Напомним, Ертаева задержали 8 мая 2018 года в Москве. Тогда сообщалось, что по версии казахстанских полицейских, он, будучи советником председателя совета директоров АО «Bank RBK», якобы пролоббировал получение банковского займа подставным ТОО на сумму более $80 млн, а также осуществлял действия с целью невозврата заемных средств. Сам Ертаев утверждает, что «никогда не работал в Bank RBK», а упомянутый кредит получила компания, подконтрольная казахстанцу Динмухамеду Идрисову, «Ордабасы Комьюникейшнс» и «деньги были перечислены на его личные счета». Досудебное расследование в отношении Ертаева в Казахстане ведется по части 4 статьи 177 (мошенничество) УК РК.

Позже экс-банкира отпустили, и он попросил в России предоставить ему политическое убежище, а 8 октября стало известно, что генеральная прокуратура РФ отказала в выдаче Казахстану Ертаева, однако 15 ноября стало известно, что он снова задержан и помещен под стражу.

Ертаев с 2002 по 2007 год являлся председателем правления АО «Альянс банк»; позже работал в должности председателя правления АО «БТА банк» (Украина); председателя правления АО «Евразийский банк» (Алматы). С 2010 года и по настоящее время работал консультантом совета директоров АО «Bank RBK». С 2011 года возглавляет Евразийский центр финансового консалтинга. С 10 ноября 2014 года является генеральным директором ТОО «Алма-ТВ».

В марте 2019 года в генпрокуратуре Казахстана сообщили, что Ертаев уже экстрадирован и водворен в следственный изолятор Астаны.

Как сообщало МИА КазТАГ 24 сентября 2020 года, на судебном процессе, который проходит в эти дни в Алматы, прокурор запросил для Ертаева 11 лет лишения свободы.