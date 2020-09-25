Экс-советник Токаева возглавил управляющий совет при МНЭ

Нур-Султан. 25 сентября. КазТАГ – Экс-советник президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Олжас Худайбергенов возглавил управляющий совет при министерстве национальной экономики (МНЭ) РК, сообщает пресс-служба ведомства.
«Председателем Совета избран Олжас Худайбергенов, экономист, член Центра анализа мониторинга социально-экономических реформ при президенте Республики Казахстан», — говорится в сообщении в пятницу.
Худайбергенов родился 21 июля 1982 года в городе Туркестане. Окончил международный Казахско-Турецкий университет им. Яссауи (2001), специальность «Международные экономические отношения». Является старшим партнером консалтинговой компании «Center for
Справка: задачей Совета является выработка рекомендательных решений по оценке и совершенствованию деятельности министерства для достижения поставленных задач в курируемых приоритетных отраслях государственной политики.