Экс-советник Токаева возглавил управляющий совет при МНЭ

Нур-Султан. 25 сентября. КазТАГ – Экс-советник президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Олжас Худайбергенов возглавил управляющий совет при министерстве национальной экономики (МНЭ) РК, сообщает пресс-служба ведомства.

«Председателем Совета избран Олжас Худайбергенов, экономист, член Центра анализа мониторинга социально-экономических реформ при президенте Республики Казахстан», — говорится в сообщении в пятницу.

Худайбергенов родился 21 июля 1982 года в городе Туркестане. Окончил международный Казахско-Турецкий университет им. Яссауи (2001), специальность «Международные экономические отношения». Является старшим партнером консалтинговой компании «Center for strategic initiatives», работал советником председателя Национального банка РК (2014), внештатным советником президента Республики Казахстан (12.2019-07.2020). Член Центра анализа мониторинга социально-экономических реформ при президенте Республики Казахстан (с 04.02.2020).

Справка: задачей Совета является выработка рекомендательных решений по оценке и совершенствованию деятельности министерства для достижения поставленных задач в курируемых приоритетных отраслях государственной политики.