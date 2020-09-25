Эксперт: В Казахстане 10% предпринимателей уже на грани банкротства

Алматы. 25 сентября. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане 10% предпринимателей – уже на грани банкротства, заявил председатель правления НПП «Атамекен» Аблай Мырзахметов.

«Мы опросили примерно 10%, то есть около 70 тыс. предпринимателей и по экстраполяции результатов опроса можно сказать: 10% предпринимателей к концу августа- сентября уже на грани банкротства», — сказал Мырзахметов на видеоконференции о состоянии бизнеса и предлагаемых антикризисных мерах в сфере МСБ в пятницу.

По его словам, по данным опроса более 800 тыс. предпринимателей из сферы услуг и наиболее пострадавших отраслей, то есть более 60%, подверглись серьезному испытанию – простоям, в силу ограничительных мер.

«30% опрошенных заявили о готовности приступить к сокращению своего штата: половина – к сокращению, половина – к отправке в отпуска без содержания», — сказал Мырзахметов.

По официальной статистике за восемь месяцев года число субъектов бизнеса не сократилась. Но статистика проявится, когда предприниматели подадут какие-то заявления или будет рост зарегистрировавшихся на бирже труда, добавил он.

«Поэтому статистику мы увидим, скорее, в октябре. Первые цифры я назвал: 10% бизнеса готовятся к банкротству, 20% — рассматривают такую возможность», — резюмировал Мырзахметов.