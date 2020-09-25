Как прикрепиться к поликлинике

Ликбез от Фонда медстрахования

С 15 сентября в Казахстане началась прикрепительная кампания по свободному выбору организации первичной медико-санитарной помощи (ПМСП). Прикрепиться к ней можно в течение двух месяцев до 15 ноября. В связи с этим, представители филиала по г. Алматы Фонда медстрахования ответили на самые популярные вопросы граждан, которые возникли при смене поликлиник в период прикрепительной кампании.

При каких случаях осуществляется изменение прикрепления граждан к организациям первичной медико-санитарной помощи (поликлиника*)?

Изменение прикрепления граждан к организациям ПМСП осуществляется:

при изменении места постоянного или временного проживания, работы или учебы за пределы одной административно-территориальной единицы;

в случаях реорганизации или ликвидации организации ПМСП;

не чаще одного раза в год при свободном выборе гражданином врача и медицинской организации;

в период кампании (далее — Кампания), проводимой ежегодно с 15 сентября по 15 ноября по прикреплению населения к организации ПМСП.

Как можно прикрепиться к поликлинике в рамках прикрепительной кампании, которая длиться с 15 сентября до 15 ноября?

Граждане могут поменять организацию, оказывающую ПМСП через портал Egov по следующей схеме:

Сначала необходимо авторизоваться на сайте Egov

В разделе «Здравоохранение» выберите категорию «Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»

В открывшемся окне нужно выбрать правильно свой регион проживания, медицинскую организацию, в которой хотите обслуживаться, адрес и контактные данные

Далее в пункте «Причина прикрепления» нужно указать «кампанию прикрепления»

Запрос обрабатываться в течение одного дня, а ответ вы можете получить в личном кабинете

Есть ли другой способ прикрепления к поликлинике?

Нижеследующие категории лиц могут прикрепиться, обратившись в регистратуру поликлиники и собственноручно написать заявление с предоставлением документа, удостоверяющего личность

пенсионеры и инвалиды

студенты

законные представители ребенка и опекуны инвалидов с детства

дети, родившиеся за границей

осужденные, отбывающие срок наказания в колонии

военнослужащие срочной службы,

представители детей, находящихся в домах малютки, а также сирот и престарелых

лица, оформляющие прикрепление по официальной доверенности

Когда пациент может начать обслуживаться в поликлинике, которую поменял в период прикрепительной кампании?

Граждане, прикрепившиеся к организации ПМСП в период кампании прикрепления, начинают получать медицинскую помощь в данной организации в рамках ГОБМП и в системе ОСМС с 1 января предстоящего года, при условии заключения договора закупа услуг на оказание ПМСП в рамках ГОБМП и системе ОСМС на предстоящий год с Фондом. В текущем году указанные граждане продолжают получать медицинскую помощь в ранее прикрепленной организации ПМСП.

По какой причине могут отказать в прикреплении?

1) установление недостоверности документов, представленных пациентом

2) установление фактического (постоянного или временного) проживания пациента за пределами административно-территориальной единицы (села, поселка, города, района в городе областного значения, городах республиканского значения, столице), где находится объект здравоохранения, оказывающий ПМСП, за исключением лиц

3) превышение количества прикрепленного населения на одного врача общей практики 1 700 человек смешенного населения, участкового терапевта 2 200 человек, участкового педиатра – 500 детей от 0 до 6 лет, 900 детей от 0 до 14 лет при выборе организации ПМСП;

4)отсутствие документа, подтверждающего законное представительство, в случае прикрепления детей и вышеуказанных лиц

Что делать, если организация отказывает в прикреплении без основания?

В таком случае пациент может обратиться в единый колл-центр при Фонде по номеру 1406, а также может оставить обращение через приложение Qoldau 24/7.

7.Можно ли прикрепится к частным медицинским организациям?

У гражданина есть возможность прикрепиться как к государственным, так и к частным медицинским организациям, которые имеют договор с Фондом социального медицинского страхования. На данный момент по городу Алматы 73 медицинских организаций оказывают услуги ПМСП, почти половина из них – частные.

Что делать, если в медорганизации, к которой вы прикреплены не оказывают те услуги, которые вам необходимы? Нужно ли прикрепляться к другой?

Если по каким-либо причинам в организации ПМСП отсутствуют те или иные консультативно-диагностические услуги, то они направляют пациента в другую организацию по договору со исполнения.

Можно ли прикрепиться к поликлинике если нет статуса застрахованноссти?

Несмотря на статус застрахованности пациенты всегда имеют доступ к медицинским услугам, которые предусмотрены в рамках Гарантиванного объема бесплатной медицинской помощи и могут обслуживаться в организациях ПМСП.

Где можно посмотреть список медицинских организаций, к которым можно прикрепиться?

Все поставщики медуслуг указаны на сайте по ссылке:

https://fms.kz/ru/content/perechen-postavshchikov-gobmp-i-osms-na-2020-god