В Казахстане около 20% ресторанов не возобновили работу — эксперт

Алматы. 25 сентября. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане 15%-20% ресторанов не возобновили работу, заявил председатель правления НПП «Атамекен» Аблай Мырзахметов.

«15%-20% этого (ресторанного – КазТАГ) бизнеса пока даже, несмотря на то, что разрешение есть, не начинают свой бизнес, по экспертным оценкам», — сказал Мырзахметов на видеоконференции о состоянии бизнеса и предлагаемых антикризисных мерах в сфере МСБ в пятницу.

По его словам, даже если ресторанам с 17 августа разрешили работать с ограничением численности клиентов, любой хозяин понимает, насколько он сможет окупить свои затраты при такой численности и проходимости.

«Нужно отапливать это помещение, платить за свет, официантом, поварам, закупать продукты и неважно — 30% заполняемость или 50%», — добавил эксперт.

Сфера общепита пострадала примерно на 20%- 30%, отметил Мырзахметов.