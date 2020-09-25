К сожалению, мы упустили в свое время сферу медико-санитарной помощи – Токаев

Алматы. 25 сентября. КазТАГ – Презиент Казахстана КасымЖомарт Токаев посетил новый филиал алматинской клинической инфекционной больницы, сообщает Акорда.

«Ставится задача к 2023 году довести заработную плату медицинских работников до уровня в два раза больше, чем по всей экономике. Приоритетное внимание будет уделяться развитию первичной медицинской санитарной помощи. Мы эту сферу упустили в свое время, к сожалению. Эпидемия показала ошибочность подобных действий. Нам надо сейчас очень серьезно отнестись к допущенным ошибкам, исправить их. Конечно же, медицина будет находиться в сфере нашего самого пристального, приоритетного внимания», – отметил Токаев в пятницу.

Глава государства также указал на важность подготовки к возможной новой волне коронавируса, при этом на защиту жизни и здоровья казахстанцев должны быть мобилизованы все ресурсы.

«Сейчас обстановка сложная во всем мире. В Европе и в Америке идет вторая волна коронавируса. В этих условиях мы должны сохранять бдительность, быть готовыми. Хороший урок извлекли из первой волны пандемии. Этот опыт нам пригодится. Конечно, было трудно, допускались ошибки, в том числе и со стороны министерства здравоохранения. На ходу пришлось исправлять эти ошибки. Но любой опыт, даже самый горький, полезен. Поэтому давайте будем готовы ко второй волне. А затем вместе со всем миром, с международным сообществом мы должны достойно преодолеть все трудности», – сказал президент.