Угроза закрытия стоит перед 4,5 тыс. казахстанских частных школ и детсадов – эксперт

Алматы. 25 сентября. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане угроза закрытия стоит перед 4,5 тыс. казахстанских частных школ и детсадов, заявил председатель правления НПП «Атамекен» Аблай Мырзахметов.

«Очень большая угроза — более 4,5 тыс. частных образовательных школ, и, особенно детских садов сейчас испытывают серьезные трудности», — сказал Мырзахметов на видеоконференции о состоянии бизнеса и предлагаемых антикризисных мерах в сфере МСБ в пятницу.

По его словам, сейчас НПП обсуждает меры подушевого финансирования в детсадах и частных школах.

Больше всего, по его данным, в РК пострадала сфера услуг: кинотеатры, аттракционы, фудкорты и другие сегменты.

«Бьюти-салоны и подобные им сферы с 17 августа заработали. Пока мы от них каких-то больших сигналов не видели», — добавил Мырзахметов.