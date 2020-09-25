Основатель движения MMA в Казахстане подал в суд на минздрав

Алматы. 25 сентября. КазТАГ – Основатель движения MMA в Казахстане Анатолий Ким подал в суд на министерство здравоохранения РК.

«С подал иск на минздрав. Почему? Потому что наш минздрав, как та продавщица в магазине, или охранник в ТРЦ, или полицейский на улице — всего лишь простой исполнитель рекомендаций ВОЗ, который так сильно хочет выслужиться перед начальством, что плюет на Конституцию своей страны и права ее граждан. Издает приказы и постановления, которые призваны уничтожать здоровье народа, а не защищать.

И раз уж Биртанова увели от ответственности перед судом и народом, ответ должен держать действующий министр. Вместе со мной гражданский иск подали еще несколько человек, в том числе и небезызвестный доктор Каиргали Конеев, добившийся проведения митинга против норм антинародного кодекса», — заявил Ким на своей странице в Facebook в пятницу.

За процессом авто публикации предлагает следить через соцсети, где планирует детально рассказывать о всех событиях по этому делу.

«К примеру наш иск о признании незаконным действующих санитарных правил, утвержденных минздравом, до сих пор не принят к производству. И знаете почему? Потому что по мнению судьи Есильского районного суда города Нур-Султана Хакимовой Д.А. действия министерства здравоохранения Республики Казахстан, совершенные им при осуществлении своей миссии и функций, не могут быть предметом рассмотрения в суде. (…) То есть нам нагло отказали в доступе к правосудию для защиты своих конституционных прав, а минздрав вдруг был наделен судебным иммунитетом, который означает «презумпцию законности» его актов и абсолютную недопустимость их обжалования. Учитывая, что любой государственный орган имеет свою миссию, логика суда означает отрицание заложенных в Конституции основополагающих принципов деятельности государства и создает основу для коррупции.

Что уж говорить о статье 298 ГПК РК, которая в полном соответствии со ст.13 и ст.14 Конституции РК гласит, что гражданин, на которого распространяется действие нормативного правового акта, считающий, что данным актом нарушаются его права и законные интересы, гарантированные Конституцией и законами Республики Казахстан, вправе обратиться в суд с заявлением о признании этого нормативного правового акта, противоречащим закону полностью или в отдельной части», — пишет Ким.

Как уточняет спикер, адвокаты опротестовали это решение суда.

«Минздраву все-таки придется отвечать перед судом. Здравый смысл победил и это уже маленькая победа. Абсурдное решение суда о «презумпции законности» всех действий минздрава и абсолютную недопустимость их обжалования было сегодня отменено. Наша частная жалоба удовлетворена. Представитель минздрава не счел нужным даже появиться на судебном заседании. Если министерство некому защищать, тогда может сам лично ответишь за свое ведомство, Алексей Цой? Это тебе не с блогерами встречаться», — резюмировал Ким.