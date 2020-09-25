Как пройти ПЦР-тест бесплатно рассказал официальный представитель минздрава

Нур-Султан. 25 сентября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Официальный представитель Министерства здравоохранения РК Багдат Кожахметов рассказал о том, как можно пройти ПЦР-тест бесплатно.

«Если у Вас возникло подозрение о том, что Вы заразились коронавирусом, Вы можете обратиться в поликлинику, к вам приедет или скорая медпомощь, или специальная бригада мобильной помощи, которая проведет этот тест бесплатно», — сказал Кожахметов на брифинге в пятницу.

По словам Кожахметова, с начала пандемии в Казахстане было проведено около 2 млн 700 тыс. ПЦР-тестов, каждый шестой дал положительный результат.