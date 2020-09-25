Нур-Султан. 25 сентября. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены в трех областях Казахстана на 26 сентября, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«26 сентября в Костанайской области местами ожидается туман. Ночью местами заморозки +3», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в пятницу.

Вероятность шторма синоптики оценили в 90-95%.

«26 сентября в Карагандинской области местами ожидается туман. Ветер северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду. Ночью 26 сентября местами ожидаются заморозки +2», — сообщает пресс-служба.

Синоптики оценили вероятность шторма в 70-75%.

«26 сентября в Северо-Казахстанской области местами ожидается туман. В Петропавловске 26 сентября ночью и утром ожидается туман», — отмечают эксперты.

Вероятность шторма — 90-95%.