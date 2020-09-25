Нур-Султан. 25 сентября. КазТАГ – Неустойчивый характер погоды сохранится в Казахстане в пятницу, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На севере и востоке республики с прохождение атмосферных фронтов сохранится неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки преимущественно дождь. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на юге с пыльной бурей», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду. Температура днем +8+10, ночью 0+2.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 метров в секунду. Температура днем +17+19, ночью +8+10.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 метров в секунду. Температура днем +20+22, ночью +6+8.

В Восточно-Казахстанской области дождь, ночью туман. Усиление ветра 15-25 метров в секунду. Днем +5+10, ночью +3+8.

В Акмолинской области области ожидается дождь. Возможен туман, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +5+10, ночью +0+5.

В Актюбинской области без осадков, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +15+20, ночью +2+7.

В Атырауской области без осадков, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +22+27, ночью +7+12.

В Жамбылской области без осадков, ночью заморозки +1+3, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +17+22, ночью +5+10.

В Северо-Казахстанской области днем без осадков, ночью ожидается дождь, туман, ветер 15-25 метров в секунду. Днем +5+10, ночью +0+5.

В Туркестанской области без осадков, ветер 15-20 метров в секунду с пыльной бурей, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +20+25, ночью +4+9.

В Кызылординской области без осадков. Ветер 15-20 метров в секунду. На поверхности почвы заморозки +1+3. сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +18+253, ночью +6+11.

В Западно-Казахстанской области без осадков. Днем +18+23, ночью +7+12.

В Костанайской области днем кратковременный дождь, ночью без осадков, возможен туман. На поверхности почвы заморозки +1+3. Днем +7+12, ночью +1+6.

В Карагандинской области дождь. Ветер 15-20, местами 23-28 метров в секунду. Возможны на поверхности почвы заморозки +1+3. Днем +5+10 (на юге +13), ночью +0+5 (на юге +9).

В Алматинской области без осадков. Днем +14+19, ночью +7+12.

В Мангистауской области без осадков. Днем +22+27, ночью +12+17.

В Павлодарской области дождь, возможен туман. Днем +6+11, ночью +1+6.

«В ближайшие сутки в связи с прогнозом дождей, местами сильных, на горных реках востока республики возможны подъемы уровней воды, на реках юга и юго-востока будут наблюдаться колебания водности. В гидрологическом режиме рек равнинной территории изменений не ожидается», — предупредили синоптики.