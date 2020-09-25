Усть-Каменогорск. 25 сентября. КазТАГ – В выделенные для сирот квартиры в Усть-Каменогорске незаконно заселились чиновники, сообщает «Первый канал «Евразия».

«В квартире, предназначенной для воспитанника детского дома, живут сотрудники акимата. О незаконном заселении чиновников узнали общественники Усть-Каменогорска. И это – не единичный случай в городе», — говорится в сообщении.

Как отмечается, сироты не раз жаловались на махинации с жильем и даже добились того, чтобы войти в состав специальной комиссии.

«Вместе с сотрудниками отдела жилищных отношений, полицейскими и представителями КСК они проверили 102 квартиры и выявили целый ряд нарушений», — сказано в сообщении.

Выяснилось, что 15 квартир, предназначенные для сирот, больше полугода пустуют, 10 – сдаются троим лицам, а две «на бумаге» отданы несовершеннолетним воспитанникам детских домов, но по факту там «хозяйничают» совсем другие люди.

«В одной из квартир проживает сотрудник госслужбы, то есть ребенок находится в детском доме, так как он несовершеннолетний, и там проживает третье лицо. Опять же нарушение договора найма. Аким нашего города вообще на встречу не идет. Очень надеемся, что если мы придем коллективно, то он примет, поможет нам разобраться», — сказала выпускница детского дома Александра Талхигова.