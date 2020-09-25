Нового акима назначили в Экибастузе

Экибастуз. 25 сентября. КазТАГ – Акимом Экибастуза назначен Ардак Кантарбаев, сообщает пресс-служба акима Павлодарской области.

«Нового акима Экибастуза активу города представил глава региона Абылкаир Скаков. Аким Павлодарской области поблагодарил Ержана Иманзаипова за проделанную работу и поставил первоочередные задачи перед новым руководителем», — говорится в сообщении в пятницу.

Как уточняется, в должности градоначальника Кантарбаев сменил Ержана Иманзаипова.

Кантарбаев родился в 1968 году в Баянаульском районе. В 1994 году окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби по специальности «Юрист», в 2009 году — Казахскую головную архитектурно-строительную академия по специальности «Инженер-строитель». В 2018 году получил степень магистра государственного и муниципального управления в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

В 2009 году начал службу в органах юстиции с должности инспектора департамента юстиции Алматы. До 2012 года прошел путь от и. о. ведущего специалиста до заместителя руководителя этого ведомства. С 2012 по 2016 годы руководил департаментом юстиции Павлодарской области. С 2016 по 2019 годы занимал пост акима Майского района.