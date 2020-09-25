Самолет Air Astana совершил вынужденную посадку на запасной аэродром Шымкента

Алматы. 25 сентября. КазТАГ – Самолет авиакомпании Air Astana совершил вынужденную посадку на запасной аэродром Шымкента, сообщает пресс-служба министерства индустрии и информации РК.

«25 сентября 2020 года воздушное судно E 290 (Эмбраер-190) с регистрационным номером Р4НА авиакомпании АО «Эйр Астана» при полете по маршруту Кызылорда-Алматы рейсом KZR 986 сообщил диспетчерам о посадке на запасной аэродром Шымкента по техническим причинам», — говорится в сообщении в пятницу.

Как уточняется, посадка произведена в 17.51 в аэропорту Шымкента благополучно.

По предварительным данным авиакомпании техническая причина — срабатывание сигнализации дыма в техническом отсеке. Согласно требованиям безопасности полетов, командир воздушного судна принял решение уйти на запасной аэродром.