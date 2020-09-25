Шымкент. 25 сентября. КазТАГ – В Шымкенте продлили карантин, сообщает пресс-служа департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города.

«Постановляю: 1.Продлить карантин и ограничительные меры на территории города Шымкента с 00:00 28 сентября 2020 года до 00.00 12 октября 2020 года.

2. Жителям и гостям города Шымкента:

2. Запретить проведение мероприятий, связанных с массовым скоплением людей (поминок, дни рождения, юбилеи, проводы, кудалык, той, беташар и другое);

2.2. Ограничить передвижение по городу лицам старше 65 лет;

23. соблюдать обязательное требование по ношению масок при

передвижении по городу и соблюдать социальную дистанцию не менее двух метров;

2.4. разрешить прогулки во дворах и посещение парков, площадей, скверов и набережных группами не более 3 человек или членов одной семьи;

2.5. разрешить посещение детских игровых площадок, расположенных во дворах жилых домов и в местах общего пользования группами не более трех человек;

2.6. при посещении общественных мест, объектов возможным массовым скоплением людей, в том числе в общественном транспорте строго соблюдать требования по ношению масок и использованию антисептиков после посещения общественных мест.

3.Акиму города Шымкента, государственным — органам, организациям и предприятиям, юридическим лицам вне зависимости от форм собственности, субъектам предпринимательства города Шымкента на время карантина обеспечить:

3… перевод не менее 50% офисных сотрудников на дистанционную

форму работы при штатном расписании более 30 сотрудников, с возможностью максимального сокращения рабочего времени;

3.2. ежедневное проведение дезинфекционных мероприятий в торговых центрах, продовольственных и непродовольственных магазинах, объектах сферы оказания услуг населению и в местах возможного массового скопления людей;

3.3. организацию работы ЦОНов (в том числе спец ЦОНЫ) строго по предварительному бронированию через Еаоу.Кх, телеграмм-бот ЕрочКИВох 2.0 с 09.00 до 18.00 в будние дни, с приостановление деятельности в выходные и праздничные дни, согласно трудовому законодательству Республики Казахстан;

3.4. организацию работы АО «Казпочта», ЦОНов с 09.00 до 18.00 в будние дни, с приостановлением деятельности в выходные и праздничные дни, согласно трудовому законодательству Республики Казахстан», — говорится в постановлении главного государственного санитарного врача Шымкента Аблиминапа Тулебаева в пятницу.

Как уточняется, карантин продлевается в связи с продолжением регистрации заболеваемости СОУТО-19 и в целях дальнейшего предупреждения распространения коронавирусной инфекции среди населения.