Золото подорожало по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в четверг

Алматы. 25 сентября. КазТАГ – Цена за тройскую унцию золота по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в четверг составила $1861,75.

Относительно утреннего фиксинга в четверг стоимость тройской унции в долларовом выражении повысилась на 11.

Стоимость унции золота в евро составила 1598,5 (+9,82), а в британских фунтах – 1460,92 (+7,71).

Результаты фиксинга используются как ориентир при торгах фьючерсами золота по всему миру. В определении цены участвуют пять финансовых институтов, между которыми осуществляется физическая поставка золота.