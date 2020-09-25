Нур-Султан. 25 сентября. КазТАГ – Защитой животных озаботились власти Нур-Султана после скандала с изнасилованием собак, передает корреспондент агентства.

«В Нур-Султане создадут совет по вопросам защиты животных. В него войдут зоозащитники, общественные деятели, сотрудники ветеринарной службы, ученые, преподаватели сельскохозяйственных вузов и практики-ветеринары. Заседания группы будут проходить ежеквартально», — заявил на встрече с представителями зоозащитных организаций заместитель акима Нур-Султана Нурлан Солтамбеков.

Его слова приводит пресс-служба акима столицы.

«Совет будет работать при городском акимате. Он будет заниматься защитой прав животных, вопросами инфраструктуры при городском содержании, проблемами беспризорности (приюты, регулирование численности популяций), а главное – поддерживать принципы гуманного обращения с животными», — говорится в сообщении.

Зоозащитники, как отмечается, поддержали инициативу госоргана.

«О создании общественного совета мы говорили с 2017 года, даже написали положение о попечительском совете, но оно не прошло. Думаю, что это хорошая инициатива при правильном подходе, где будет общественный контроль и организационная поддержка со стороны акимата», — сказала президент Ассоциации по защите животных INUCOBO Лилия Сарсенова.

На встрече также были обсуждены вопросы по передаче нового питомника в доверительное управление.

Напомним, 9 сентября сообщалось, что в изоляторе для бездомных животных «Астана Ветсервис» в Нур-Султане обнаружены четыре изнасилованные собаки. Волонтеры предполагают, что животных эксплуатировали для съемок порнографического видео. 13 сентября в горакимате заявили, что после указанного скандала директор изолятора был отстранен от работы.