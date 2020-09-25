Ни хлеба, ни зрелищ. Зачем в Казахстане хоронят культуру? 25.09.2020 13:00 Евгения САЗОНОВА Общество 143 0 Что обсуждают казахстанские лидеры мнений в социальной сети Facebook. Выпуск 8 Похожие материалы: «Поле столкновения: Казахстан в китайско-американской борьбе». «Сезон информвойн открыт?». «Кто и почему пытается сделать дунган виновными в кордайской трагедии?». «Накормить людей – задача государства». «Санврачи убивают культуру» «Почти полгода не исполняется прямое поручение Президента, в чем дело?». «В Казахстане не будут лишать жизни граждан, какими бы мерзавцами те ни были». «Зачем президенту нужен Чакрабарти?». «Новации» от Саакашвили и популизм: какие реформы продвигают в РК?» Новые сроки проведения перенесенной на год переписи населения установили в Казахстане Зачем Ван И едет в Нур-Султан? «По сути президент создает параллельные институты власти». «Способны ли национал-либералы во главе с Саакашвили провести реформы в Казахстане?». «Замкнутый круг латиницы». «Коронавирус в Казахстане был не пандемией, а чистой воды политикой»