Рынок «Артем» в Нур-Султане и Зеленый базар в Алматы закрывают с пятницы до понедельника

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Нур-Султан. 25 сентября. КазТАГ – Рынок «Артем» в Нур-Султане и Зеленый базар в Алматы закрывают с пятницы до понедельника, передает корреспондент агентства.

«Сегодня до 15.00 работаем, завтра-послезавтра не работаем, открываемся в понедельник в 10.00», — сообщили редакции МИА КазТАГ в администрации рынка «Артем» в пятнеицу.

В то же время, официальный Telegram-канал акимата Алматы, посвященный ситуации с коронавирусом, сообщил о закрытии Зеленого базара.

«Сегодня, 25 сентября, Зеленый базар будет работать до 13.00. Указание о закрытии рынка поступило от управления промышленности и предпринимательства городского акимата. Смысл – безопасность арендаторов и сохранность материальных средств рынка», — сказано в сообщении.

Ожидается, что Зеленый базар возобновит работу 28 сентября.

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