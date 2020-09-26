Соцвыплаты по потере кормильца и трудоспособности планируют увеличить с 2021 года в РК

Нур-Султан. 26 сентября. КазТАГ – Социальные выплаты по потере кормильца и трудоспособности планируют увеличить с 2021 года в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«С 1 января 2021 года произвести повышение размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования на случаи утраты трудоспособности и потери кормильца, назначенных до 1 января 2021 года, на 5% от размера получаемых социальных выплат», — говорится в проекте постановления правительства.

Документ вынесен на публичное обсуждение до 8 октября.