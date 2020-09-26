Наука в целом должна работать на экономику страны – Токаев

Нур-Султан. 26 сентября. КазТАГ – Наука в целом должна работать на экономику страны, считает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Президент Казахстана отметил важность научного сопровождения деятельности крупных отечественных производителей. По его мнению, тесное взаимодействие ученых и представителей бизнеса позволит открыть новые возможности для внедрения инноваций и обеспечения экономического роста, а наука в целом должна работать на экономику страны», — сообщили в Акорде в субботу по итогам встречи Токаева в его алматинской резиденции с президентом Национальной академии наук Муратом Журиновым.

На встрече были обсуждены вопросы развития казахстанской науки, внедрения отечественных разработок в производство, а также экономической целесообразности научных исследований.

«Президент национальной академии наук поддержал озвученные в послании инициативы главы государства, направленные на поддержку человеческого капитала, инвестиций в образование и науку, повышение технологичности и конкурентоспособности экономики», — говорится в сообщении.