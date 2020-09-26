Прививку от коронавируса не включили в перечень обязательных в рамках ГОМП в Казахстане

Нур-Султан. 26 сентября. КазТАГ – Прививку от коронавирусной инфекции (КВИ) не включили в перечень обязательных в рамках гарантированного объема медицинской помощи (ГОМП) в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Утвердить: перечень заболеваний, против которых проводятся обязательные профилактические прививки в рамках ГОМП», — говорится в постановлении правительства.

Согласно документу, за счет средств республиканского бюджета проводятся обязательные профилактические прививки (введение вакцин и других иммунобиологических препаратов) против следующих инфекционных и паразитарных заболеваний:

1) плановые профилактические прививки – вирусный гепатит «В», гемофильная инфекция типа b, дифтерия, коклюш, корь, краснуха, пневмококковая инфекция, полиомиелит, столбняк, туберкулез, эпидемический паротит;

2) профилактические прививки по эпидемиологическим показаниям – бешенство, брюшной тиф, весенне-летний клещевой энцефалит, чума.

«За счет средств местных бюджетов проводятся обязательные профилактические прививки (введение вакцин и других иммунобиологических препаратов) по эпидемиологическим показаниям против следующих инфекционных заболеваний: вирусный гепатит «А»; грипп; сибирская язва; туляремия», — сказано в документе.

Обязательным профилактическим прививкам, по решению кабмина, подлежат следующие группы населения:

1) лица по возрастам в соответствии с установленными сроками проведения обязательных профилактических прививок;

2) население, проживающее и работающее в природных очагах инфекционных заболеваний (весенне-летний клещевой энцефалит, сибирская язва, туляремия, чума);

3) лица, относящиеся к группам риска по роду своей профессиональной деятельности: медицинские работники (вирусный гепатит «В», грипп); работники канализационных и очистных сооружений (брюшной тиф);

4) лица, относящиеся к группам риска по состоянию своего здоровья: получившие переливание крови (вирусный гепатит «В»); дети, состоящие на диспансерном учете в медицинской организации (грипп);

5) дети детских домов, домов ребенка, контингент домов престарелых (грипп);

6) лица, подвергшиеся укусу, ослюнению любым животным (бешенство);

7) лица, получившие травмы, ранения с нарушением целостности кожных покровов и слизистых (столбняк);

8) лица, проживающие в регионах с высоким уровнем инфекционной заболеваемости, которым вакцинация проводится по эпидемиологическим показаниям (вирусный гепатит «А», грипп, корь, краснуха, эпидемический паротит).