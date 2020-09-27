Алматы. 27 сентября. КазТАГ – Боевые действия начались между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе, передает корреспондент агентства.

«Сегодня с раннего утра азербайджанская сторона начала интенсивный обстрел по всей протяженности линии соприкосновения, целенаправленно обстреливая также мирные населенные пункты, в том числе и столицу Степанакерт. Строжайше осуждаем агрессию военно-политического руководства Азербайджана в отношении Республики Арцах. Армянские стороны будут предпринимать решительные действия с применением всего потенциала, чтобы обеспечить безопасность народа Арцаха и дать соразмерный политический и военный ответ. Всю ответственность за развязанную Азербайджаном агрессию несет военно-политическое руководство Азербайджана», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Армении в воскресенье.

Министерство обороны Азербайджана, в свою очередь, заявило, что вооруженные силы страны начинают «контрнаступление» по всей линии соприкосновения в регионе.

«Решение принято для пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности гражданского населения», — заявили в минобороны Азербайджана.

Официальный Баку заявил о гибели и ранениях людей среди мирного населения при обстреле из минометов и крупнокалиберного оружия на линии соприкосновения в Карабахе с сопредельной стороны.

Нагорно-карабахский конфликт вспыхнул между Азербайджаном и Арменией в 1988 году после того, как Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из-под юрисдикции Баку. В ходе вооруженного конфликта в 1992-1993 годах Азербайджан потерял контроль над данным регионом и 7 прилегающими к нему районами. Переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках минской группы ОБСЕ продолжаются с 1992 года.