Алматы. 27 сентября. КазТАГ – Отключения холодной воды ожидаются в нескольких жилых массивах трех районов Алматы, сообщает «Алматы су».

«Несколько жилых массивов в трех районах Алматы на день отключат от холодного водоснабжения из-за технологической необходимости, вызванной процессом подключения новых водопроводов к магистральным сетям», — говорится в распространенном в воскресенье сообщении.

Отмечается, что подача холодной воды будет прекращена в жилые дома и иные здания:

— 28 сентября с 9.00 до 20.00, расположенные на территории Турксибского района в микрорайоне «Атырау», на улицах Вильямса, Орджоникидзе и Потанина;

— 30 сентября: с 9.00 до 21.00 – на территории Алмалинского района в контуре улиц Жумалиева — Карасай батыра — Толе би — Шагабутдинова; с 10.00 до 17.00 – на территории Алатауского района в микрорайонах «АЗТМ», «Акбулак» и в ЖК «Аккент».

«В период отключений к объектам здравоохранения, образования и иным зданиям социальной сферы, находящимся в названных городских секторах, будет организован подвоз воды автоцистернами», — заверили коммунальщики.