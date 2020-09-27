Более $500 млн выделил за 20 лет Казахстан в виде помощи бедным странам юга – МИД

Нур-Султан. 27 сентября. КазТАГ – Более $500 млн выделил за 20 лет Казахстан в виде помощи бедным странам юга, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел РК.

«Казахстан полностью поддерживает глобальные усилия по развитию сотрудничества в формате Юг-Юг. За последние 20 лет наша страна выделила более $500 млн в рамках официальной помощи развитию и гуманитарной помощи, направленной, в основном, на укрепление экономического потенциала Центральной Азии и Афганистана. Для систематизации данной работы ведется работа по созданию специального национального агентства KazAID», — сообщил министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди на заседании Организации объединенных наций (ООН) высокого уровня по сокращению бедности и сотрудничеству Юг-Юг в рамках 75-й сессии генеральной ассамблеи ООН.

В ходе выступления участники отметили, что одним из негативных последствий пандемии является существенный рост числа людей, проживающих за чертой бедности. Это может обратить вспять достигнутый за последние годы в странах юга прогресс в реализации целей глобальной повестки дня по устойчивому развитию до 2030 года.

«В этой связи министр Тлеуберди обратил внимание на инновационные предложения президента Касым-Жомарта Токаева, озвученные на форуме ООН по финансированию развития в мае 2020 года, по списанию долгов и снижению долговой нагрузки в обмен на увеличение инвестиций в сферу здравоохранения и реализацию проектов регионального развития», — добавили в МИД.

Сотрудничество в формате Юг-Юг подразумевает обмен знаниями, навыками, опытом и ресурсами для достижения целей в области развития между развивающимися странами, так называемыми странами «Юга». Сотрудничество Юг-Юг осуществляется в политической, экономической, социальной, культурной и технической областях на двусторонней, региональной и межрегиональной основе.