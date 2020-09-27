Нур-Султан. 27 сентября. КазТАГ – Сирия обвинила Турцию в нарушении условий Астанинского процесса и поддержке терроризма, сообщает пресс-служба Организации объединенных наций (ООН).

«Безусловно, когда мы говорим о тех, кто поддерживает и финансирует терроризм, то нынешний турецкий режим в этом превзошел всех других. Турецкий режим – один из основных спонсоров террора в Сирии и регионе. Он способствует проникновению десятков тысяч иностранных террористов в Сирию и по-прежнему оказывает все формы поддержки «Фронту ан-Нусра» (террористическая группировка) и аффилированным с ней террористическим группам, убивающим сирийцев. Турция не выполняет обязательства по Сирии, принятые странами-гарантами в Астане, и нарушает Сочинские соглашения по Идлибу», — сказал, выступая на 75-й сессии генеральной ассамблеи ООН, министр иностранных дел и по делам эмигрантов – вице-премьер Сирии Валид Муаллем

Он добавил, что турецкие власти называют террористов и наемников «умеренной оппозицией» не только в Сирии, но и в Ливии.

Осудив односторонние санкции, введенные некоторыми странами в отношении, в том числе, Сирии, заместитель премьер-министра назвал их явным нарушением международного права.

«Исключения из режима санкций в гуманитарных целях на самом деле не срабатывают. Эти поблажки со стороны тех, кто ввел такие санкции, являются ложными и направлены на то, чтобы прикрыть свою «бесчеловечность» и сохранить лицо. Цель санкций заключается в том, чтобы оказать давление на сирийцев, лишить их средств к существованию и разрушить их жизнь. Это – бесчеловечная попытка задушить сирийцев, так же как Джорджа Флойда и других людей, жестоко задушенных в США, и это сродни тому, как Израиль ежедневно душит палестинцев. Хотя тактика, может, и различается, но суть та же», — заявил представитель Сирии.

Он подчеркнул, что присутствие американских и турецких войск на сирийской земле является незаконным и не чем иным, как оккупацией.

Глава МИД Сирии также обвинил Израиль, сказав, что тот нарушает права человека и международное право «на Голанских высотах, оккупированных с 1967 года». Зампремьера осудил попытки узаконить израильскую оккупацию, подчеркнув, что «Голанские высоты всегда были и будут неотъемлемой частью Сирии».

«Сегодня мир нуждается в ООН, которая поддерживает всех своих членов, не допускает незаконного вмешательства в дела суверенных государств и попыток уничтожения наций и сообществ», — заключил Муаллем.