Алматы. 28 сентября. КазТАГ – 39 детей после перенесенного COVID-19 заболели кавасаки-подобным синдромом в Казахстане, сообщает официальный ресурс, посвященный ситуации с COVID-19 в Казахстане.

«Всего по республике COVID-19 заболели с марта 2,5 тыс. детей. На сегодня ситуация по заболеваемости коронавирусом у детей стабильная. По мультисистемному воспалительному синдрому или кавасаки-подобному синдрому, который возникает у детей после перенесенной коронавирусной инфекции ситуация также стабильная. На сегодня зафиксировано 39 случаев заболевания этим синдромом у детей, из них 60% детей выздоровели и благополучно выписались, а 40% продолжают лечение», — говорится в сообщении в понедельник.

Как уточняется, в анамнезе всегда есть, что ребенок болел COVID-19. Клинические проявления – это повышение температуры свыше 38 градусов, которая держится в течение 24 часов и более, плохо снижается на жаропонижающие средства такие как: парацетамол, ибупрофен. Также проявляется ряд клинических симптомов такие как: сыпь на теле, боли в животе, диарея, может быть поражение органов дыхания, кашель, дыхательная недостаточность, отдышка, могут быть боли в сердце, конъюнктивит, отеки ладоней и стоп.

«Дома лечить заболевание не стоит, потому что оно протекает тяжело, иногда даже может затребовать интенсивной реанимационной помощи, поэтому если наблюдаются вот такие симптомы надо вызвать участкового врача. В отличие от истинной болезни кавасаки при данном синдроме страдают практически дети всех возрастов, в том числе и подростки, молодые люди до 21 года», — резюмируется в сообщении.

Напомним, 14 мая ведущий инфекционист Казахстана Динагуль Баешева сообщила о том, что коронавирус вызывает повреждение сосудов среднего калибра у детей. Она подчеркнула, что дети должны мыть руки, пользоваться антисептиками и соблюдать социальную дистанцию.

В начале августа сообщалось, что синдром Кавасаки начали выявлять у заразившихся коронавирусом детей в Актюбинской области.

10 августа официальный представитель министерства здравоохранения РК Багдат Кожахметов заявил, что в стране зарегистрировано три случая синдрома.