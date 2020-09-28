Зло оцифровывается и злодействует дальше 28.09.2020 15:00 Лилия ИГЛИКОВА Общество 18 0 Юрий Маленьких о том, что раньше бюрократия была длинная, а сейчас чиновник нажал на кнопку – и ты уже должен государству Похожие материалы: Школьное образование не должно быть заменено цифровым суррогатом – казахстанские родители Более Т53 млн хотят заплатить власти Туркестанской области за «позитивные» материалы Последствия карантина могут оказаться страшнее вируса Грозит ли казахстанским чиновникам люстрация? Образование в РК. Доколе нам катиться вниз?