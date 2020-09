Как проекты многомиллиардных бюджетов в РК выносят на обсуждение уже после выделения денег

Алматы. 28 сентября. КазТАГ – Амир Касенов. Редакция МИА КазТАГ продолжает регистрировать факты того, как проекты многомиллиардных бюджетов в Казахстане выносят на публичное обсуждение на портал электронного правительства eGov «Открытые бюджеты» уже после выделения денег из казны, передает шеф-редактор агентства.

Так, в понедельник в редакцию МИА КазТАГ обратились сотрудники пресс-служб министерства торговли и интеграции, а также АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport» (ЭСК) с утверждениями о том, что агентство якобы опубликовало неверные данные, а также с просьбами откорректировать или удалить ранее вышедшие материалы. Речь идет о материале «На Т29 млрд готовятся увеличить уставной капитал KazakhExport в 2021 году через «Байтерек» и еще об одной публикации – «Т23,5 млрд хотят перечислить из госбюджета бывшей «Астана ЭКСПО-2017» в 2021-2023 годы», подготовленных на основе информации из проектов бюджетных программ, опубликованных 15 сентября.

«Пополнение уставного капитала АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport» на Т29 млрд осуществлено на основании решения правления единственного акционера – АО «НУХ «Байтерек» от 20 мая 2020 года», — прокомментировали агентству КазТАГ в компании KazakhExport.

Таким образом, KazakhExport прямо подтвердил, что минторговли и интеграции вынесло проект бюджетной программы, в рамках которой были запрошены Т29 млрд, на публичное обсуждение уже после того, как указанные деньги были выделены. То есть, с момента выделения средств прошло уже почти полгода.

«Портал «Открытые бюджеты» в первую очередь был создан с целью облегчить представление граждан о понятии «бюджета» в государстве и способствовать развитию активной гражданской позиции через общественный контроль за расходованием бюджетных средств. С этой целью на портале «Открытые бюджеты» ведется публикация проектов бюджетных программ до их утверждения, тем самым предоставляя людям возможность внести изменения в процесс расходования бюджетных средств», — говорится в описании портала «Открытые бюджеты».

Получается, что действия должностных лиц МТИ, ответственных за бюджетные программы, прямо противоречат заявленным целям портала «Открытые бюджеты» электронного правительства.

Касательно планов перечислить из государственного бюджета в АО «Национальная компания «QazExpoCongress» (бывшая «Астана ЭКСПО-2017») в 2021-2023 годы Т23,5 млрд пресс-секретарь минторговли заявила редакции, что в материале указаны неверные цифры, представив свои данные. В итоге, неверными оказались именно данные пресс-службы МТИ – редакция предоставила скриншоты проекта бюджетной программы (вместе со скриншотами КазТАГ в обязательном порядке сохраняет и веб-копии документов, опубликованных чиновниками на официальных ресурсах). Тогда же в разговоре с редакцией представитель МТИ заявила, что проект бюджетной программы, размещенный на «Открытых бюджетах» для публичного обсуждения с гражданами, уже находится в парламенте.

Указанные выше случаи – не единичные, с которыми сталкивается МИА КазТАГ. Например, 24 августа агентство опубликовало материал «Т56 млрд планируется выделить на поддержку «Самрук-Казына» и «Даму» – МНЭ РК». В тот же день в министерстве национальной экономики заявили, что указанные средства на самом деле уже были выделены в начале года.

Отметим, что нестыковки в действиях чиновников при публикации документов, которые до утверждения власти должны обсудить с гражданами, агентство регистрирует и в других сферах – например, на основе мониторинга портала электронного правительства «Открытые НПА» (НПА – нормативно-правовой акт) на eGov.

Так, 15 сентября МИА КазТАГ сообщало, что правительство поручило министерству индустрии и инфраструктурного развития до конца октября 2020 года разработать и внести в кабмин проект концепции закона «О промышленной политике» – менее чем через неделю документ был вынесен на публичное обсуждение. В нем создание национальной палаты предпринимателей (НПП) «Атамекен» было названо существенной проблемой для формирования промышленной политики. Также разработчики заявили о конкуренции между государственными ведомствами в вопросах промышленной политики Казахстана. Кроме того, из концепции стало известно, что более Т344 млрд потратили из государственного бюджета на создание инфраструктуры всех специальных экономических зон (СЭЗ) Казахстана. Вместе с тем, в документе было сказано, что зарубежным брендам одежды торгово-развлекательные центры (ТРЦ) в Казахстане делают скидки, а казахстанские бренды туда не могут попасть из-за высокой стоимости арендных площадей. Также в концепции было отмечено, что в Казахстане отсутствуют доступные механизмы компенсации валютных рисков промышленных предприятий. Позже после обращения журналиста, представившегося от лица НПП, концепция пропала с портала «Открытые НПА», а еще позднее МИИР назвало концепцию «субъективным мнением разработчика».

Еще раньше – 7 апреля МИА КазТАГ сообщило, что правительство Казахстана намерено включить в перечень отечественных промышленных компаний, которым земельные участки предоставляются в собственность на безвозмездной основе, предприятия, в которых участвуют государства-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Планы властей возмутили общественников. Например, политик Жанболат Мамай выразил мнение, что данные планы создают лазейку для представителей Китая, которые могут регистрировать бизнес в любой из стран ЕАЭС и таким образом беспрепятственно получить землю в Казахстане. Также общественник выразил опасения по поводу того, что у народа может не быть возможности участвовать в обсуждении предлагаемой властями нормы. 8 апреля агентство выяснило, что обсуждение указанного проекта оказалось недоступным на портале «Открытые НПА». Посетителей сайта встречала надпись: «Sorry, planned maintenance works are in the process (извините, плановые работы по техническому обслуживанию находятся в процессе – КазТАГ)». 9 апреля проект нормативно-правового акта о бесплатной казахстанской земле фирмам из ЕАЭС сняли с обсуждения после резонанса.