Менее 400 тыс. вкладчиков ЕНПФ в Казахстане имеют накопления Т5 млн и более

Алматы. 28 сентября. КазТАГ — Валентина Владимирская. В Казахстане лишь 390 839 тыс. вкладчиков ЕНПФ имеют накопления, превышающие Т5 млн, сообщил АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ).

«На 1 сентября 2020 года имеют пенсионных накоплений на сумму до Т500 тыс. – 5 906 632 человек, до Т1 млн — 1 590 837 человек, до Т3 млн — 2 348 114 человек, до Т5 млн — 634 188 человек, до 8 млн — 238 931 человек и свыше 8 млн тенге — 151 908 человек», — говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

Согласно документу, из 10 870 610 вкладчиков обязательных пенсионных взносов, имеющих пенсионные накопления на своих счетах, 5 615 939 – мужчины и 5 254 671 – женщины. Общих накоплений у них — Т11, 943 трлн, из которых Т7, 040 трлн принадлежат мужчинам, а Т4, 903 трлн – женщинам.

Также, средняя сумма накоплений у мужчин Т1, 254 млн, у женщин – Т933 тыс.

У тех же, кто регулярно осуществлял взносы с 1998 года, средняя сумма накоплений составила у мужчин Т5,8 млн и у женщин – Т4,4 млн.