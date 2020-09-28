Ученый – отец разбившегося насмерть под окнами ДЭР Алматы просит защиты у Токаева

Нур-Султан. 28 сентября. КазТАГ – Отец разбившегося насмерть под окнами департамента экономических расследований (ДЭР) Алматы, доктор химических наук, профессор факультета химии и химической технологии КазНУ им аль-Фараби Сапаркали Конуспаев просит защиты у президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, сообщает корреспондент агентства.

«Уважаемый Нурсултан Абишевич Назарбаев! Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич Токаев! (…) Я верю в справедливость в Казахстане, а вы как ее гаранты поможете защитить мою семью от произвола. В ДЭР по городу Алматы во время пандемии начали фабриковать заведомо лживое уголовное дело, ссылаясь на работу, которой я и моя семья посвятили последние 30 лет нашей жизни. Грубым и жестоким способом нас пытались оклеветать, проводя незаконные обыск на дому, допросы меня и моих сотрудников. Все это сопровождалось моральным давлением, унижением профессионального и человеческого достоинства всех нас, сотрудников, семью», — говорится в обращении Конуспаева, опубликованном в Facebook.

Ученый утверждает, что 22 сентября его сына Ерлана Конуспаева обманным путем заманили в ДЭР по городу Алматы по улице Жибек Жолы в сопровождении адвоката Тайкпанова.

«Следователь ОВД Исаев утверждал, что дело идет на закрытие. В итоге среди ночи мне объявляют гибель моего сына самым жестоким и бесчеловечным образом – выкинув его с пятого этажа кабинета следователя», — утверждает профессор.

Также он рассказывает, что его погибшему сыну было 44 года, он является отцом троих малых детей и решиться на суицид не мог.

«Единственный сын родителей, имеющий не одно высшее образование, в том числе за рубежом (Франция), при свободном владении четырех-пяти языков, имея партнеров и колаборатов по миру – погибает в государственном учреждении!!! Это не может происходить без ведома всей цепи руководства данной организации и системы. Тем временем заведенное уголовное дело по факту смерти моего единственного сына футболят от одного ведомства к другому ведомству, присуждая ложные статьи – самоубийство или халатность! До сих пор не понятно какое из ведомств будет рассматривать и искать справедливость в происходящем произволе», — возмущен Конуспаев.

Теперь профессор опасается за себя и семью.

«Убив единственного кормильца семьи с тремя детьми, я опасаюсь за безопасность себя и всей нашей семьи. Пожалуйста, возьмите под контроль это дело. Я хочу честного расследования. Для меня важнее всего правда в этой истории», — резюмируется в обращении.

Ранее сообщалось, что обвиненный в коррупции мужчина разбился насмерть под окнами департамента экономических расследований Алматы.