Алматы. 28 сентября. КазТАГ – Пассажирские поезда по ряду направлений станут чаще курсировать в Казахстане, сообщает пресс-служба АО «Пассажирские перевозки».

«АО «Пассажирские перевозки» сообщает об увеличении периодичности курсирования следующих пассажирских поездов: №1/2 «Алматы-2 – Шымкент» с одного до трех раз в неделю, отправлением из Алматы-2 c 10 октября 2020 г., из Шымкента c 11 октября 2020 г.; №11/12 «Алматы-2 – Шымкент» с двух до четырех раз в неделю, отправлением из Алматы-2 c 13 октября 2020 г., из Шымкента c 14 октября 2020 г.; №31/32 «Алматы-2 – Павлодар» ежедневное отправлением из Алматы-2 c 11 октября 2020 г., из Павлодара c 12 октября 2020 г; №603/604 «Нур-Султан Нурлы жол – Аркалык» ежедневное отправлением из Нур-Султан Нурлы жол cо 2 ноября 2020 г., из Аркалыка с 3 ноября 2020 г.», — говорится в сообщении в понедельник.

Как уточняется, санитарно-карантинные требования, социальная дистанция (не менее 1 м), масочный режим на территории вокзала и внутри поезда сохраняются.